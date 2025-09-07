Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs
El volante se consolidó como una de las estandartes en el mediocampo junto a Adrián Sánchez y Lautaro Godoy. Habla de su presente, del funcionamiento colectivo y de los desafíos que se le vienen al equipo.
Kevin Ortiz, frente a Gimnasia La Plata.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Club de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético Newell´s Old BoysAdrián SánchezLucas PusineriClub Atlético TucumánLautaro GodoyKevin OrtizTorneo Clausura 2025
Lo más popular