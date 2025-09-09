Secciones
Este policial es la película más vista de Amazon Prime Video en Estados Unidos

La lista completa de los grandes éxtios de los últimos días: 10 ideas para ver en la semana.

Jason Statham protagoniza la película más vista de la semana en Amazon Prime Video. Jason Statham protagoniza la película más vista de la semana en Amazon Prime Video.
Hace 1 Hs

Llega la mitad de semana y se vuelve necesario tomar un respiro y hacer un descanso. Para estos momentos en que muchas veces no tenemos tanto tiempo disponible, las plataformas de streaming son las mejores acompañantes. Por eso es útil saber que este policial en Amazon Prime Video ya conquistó a todos los estadounidenses, uno de los países más consumidores de esta plataforma.

Levon Cade dejó en el pasado una carrera militar condecorada en operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en construcción, pero cuando unos traficantes de personas se llevan a la hija de su jefe, a quien considera su familia, su búsqueda para regresarla a casa descubre un mundo de corrupción mucho más grande de lo que se imaginó.

Ese es el argumento con que Amazon Prime Video presenta “Rescate implacable”, una película que mezcla conspiraciones, corrupción y tráfico de personas. La trama llevó a que la filmografía dirigida por David Ayer encabezara el top 10 de las películas más vistas de la última semana.

Top 10 de películas más vistas en Amazon Prime Video

10. El contador 2

Cuando un viejo conocido es asesinado, dejando un críptico mensaje para "encontrar al contable", Christian Wolff se ve obligado a resolver el caso. Al darse cuenta de que son necesarias medidas más extremas, recluta a su hermano Brax, del que está distanciado, para que le ayude. En paralelo, se descubre una conspiración criminal y se convierten en objetivo de una despiadada red de asesinos que los atacará para mantener los secretos ocultos.

9. Súper Mario Bros: la película

Mario, Luigi, la princesa Peach, Toad, Donkey Kong y todos los personajes icónicos del universo de Super Mario Bros se reúnen en esta aventura animada que narra los orígenes de la dupla de plomeros favoritos de todo el mundo.

8. Hombre Lobo

Blake hereda una remota casa en una zona rural de Oregón cuando dan por desaparecido a su padre. En plena crisis de pareja con su esposa Charlotte, Blake la convence para viajar a la casa con su hija Ginger. Pero de camino a la granja la familia sufre un ataque de un animal que los obliga a refugiarse en la casa. Encerrado, Blake empieza a transformarse y convertirse en algo irreconocible.

7. Identidad desconocida

Un hombre aparece flotando en el mar con dos tiros en la espalda y es rescatado por un pesquero italiano. Una vez recuperado, descubre que no sabe quién es ni qué hace ahí. Pero descubre que tiene implantado un proyector láser bajo la piel, que muestra un número de cuenta bancaria de Zurich por lo que decide ir allí. En su destino se topa por accidente con Marie Kreutz, a quien contrata como guía para que lo ayude a descubrir quién es él.

6. Beekeeper: sentencia de muerte

La brutal campaña de venganza de Adam Clay adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como “Beekeeper”.

5. El último encargo

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos conductores de furgón blindado, Russell y Travis, son asaltados por una banda a las órdenes de la hábil Zoe, con planes que van mucho más allá de un camión lleno de dinero en efectivo. Mientras el caos se desarrolla a su alrededor, el improbable dúo tiene que desenvolverse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no para de empeorar.

4. El último respiro

Película basada en la historia real de Chris Lemons, un buzo profesional que queda atrapado en el fondo del mar con solo 10 minutos de oxígeno tras un extraño accidente. El problema es que se encuentra a media hora de cualquier posible rescate. Sus compañeros, en la superficie, luchan contra una tormenta para rescatarlo.

3. Justicia implacable

H es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de blindados. Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene. Pronto se hará claro el verdadero motivo por el cual H está buscando un ajuste de cuentas.

2. El mapa que me lleva a tí

Sigue a Heather, una joven que viaja a Europa con amigos antes de dar inicio a un futuro perfectamente planeado. Un encuentro casual con Jack provoca un romance inesperado. Esto la conduce  a un descubrimiento emocional profundo. A medida que los secretos y las decisiones de vida ponen a prueba el vínculo, su camino cambia para siempre.

Temas Amazon Prime Video
