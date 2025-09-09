Este policial es la película más vista de Amazon Prime Video en Estados Unidos

Un hombre aparece flotando en el mar con dos tiros en la espalda y es rescatado por un pesquero italiano. Una vez recuperado, descubre que no sabe quién es ni qué hace ahí. Pero descubre que tiene implantado un proyector láser bajo la piel, que muestra un número de cuenta bancaria de Zurich por lo que decide ir allí. En su destino se topa por accidente con Marie Kreutz, a quien contrata como guía para que lo ayude a descubrir quién es él.