Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

La próxima temporada primavera-verano 2026 promete renovar los guardarropas con propuestas que combinan elegancia, comodidad y frescura. Desde las pasarelas de París, Londres y Nueva York, grandes diseñadores presentan colecciones que mezclan tradición y vanguardia, jugando con colores vibrantes, texturas innovadoras y siluetas que desafían lo convencional.
Esta temporada invita a vestir con libertad, sofisticación y actitud, adaptando las tendencias de lujo y street style a la vida diaria. A continuación, las principales propuestas que marcarán la moda durante los próximos meses.
Butter yellow: el amarillo que ilumina la temporada
El butter yellow se impone como el color estrella de la temporada. Fresco y versátil, combina con tonos estridentes o neutros, y se luce tanto en total look como en accesorios.
Los vestidos, largos o cortos, serán la prenda clave, mientras que carteras y sandalias teñidas de amarillo se convierten en el complemento perfecto. La combinación con rojo, azul Francia, verde loro o violeta permite crear outfits vibrantes y modernos.
Athleisure glam: deporte con brillo
El athleisure glam mezcla comodidad y sofisticación. Camperas tipo outdoor se combinan con faldas de lentejuelas, pantalones brillantes o vestidos de pailettes, logrando un look sporty-chic ideal para la ciudad.
Remeras oversize debajo de vestidos plateados o dorados, con zapatillas o calzado elegante, consolidan esta tendencia que ya se deja ver en influencers y celebridades.
Bermudas Loose: comodidad y estilo
Las bermudas holgadas se posicionan como la prenda más versátil de la temporada. Con tiro medio o bajo, se lucen en denim, lino, gabardina, eco cuero o género sastrero.
Se pueden combinar con prendas sueltas o ajustadas, creando looks de día o de noche. Los conjuntos de bermuda y chaleco, ya sea a tono o con mezcla de texturas, son un must de esta primavera-verano.
Encaje Style: romántico y urbano
El encaje vuelve con fuerza, ahora presente en prendas para el día a día. Faldas, tops, remeras oversize, shorts y pantalones se combinan con algodón, gabardina y gasa, y los total looks encaje también serán protagonistas.
La combinación con zapatillas, jelly shoes o sandalias logra un estilo relajado y chic, mientras que la superposición con bikinis y remeras XXL es perfecta para escapadas a la playa.
Skinny sneakers: las zapatillas del momento
Tras varias temporadas dominadas por las chunky sneakers, llegan las skinny sneakers: planas, angostas y con un aire vintage. Modelos como Nike Cortez, Puma Speedcat, Adidas SL 72 o Tiger Onitsuka se combinan con medias blancas o de colores, convirtiéndose en el accesorio trendy de la temporada.
Coloridas y versátiles, estas zapatillas se adaptan a todo tipo de looks, desde casuales hasta más formales, consolidando su lugar como el calzado estrella de la primavera-verano 2026.