Secciones
SociedadActualidad

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

La temporada primavera-verano 2026 llega con propuestas que combinan elegancia, comodidad y frescura. Colores como el butter yellow, estilos athleisure glam y las skinny sneakers marcarán la pauta para renovar tu look con actitud y modernidad.

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles
Hace 2 Hs

La próxima temporada primavera-verano 2026 promete renovar los guardarropas con propuestas que combinan elegancia, comodidad y frescura. Desde las pasarelas de París, Londres y Nueva York, grandes diseñadores presentan colecciones que mezclan tradición y vanguardia, jugando con colores vibrantes, texturas innovadoras y siluetas que desafían lo convencional.

Esta temporada invita a vestir con libertad, sofisticación y actitud, adaptando las tendencias de lujo y street style a la vida diaria. A continuación, las principales propuestas que marcarán la moda durante los próximos meses.

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

Butter yellow: el amarillo que ilumina la temporada

El butter yellow se impone como el color estrella de la temporada. Fresco y versátil, combina con tonos estridentes o neutros, y se luce tanto en total look como en accesorios.

Los vestidos, largos o cortos, serán la prenda clave, mientras que carteras y sandalias teñidas de amarillo se convierten en el complemento perfecto. La combinación con rojo, azul Francia, verde loro o violeta permite crear outfits vibrantes y modernos.

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

Athleisure glam: deporte con brillo

El athleisure glam mezcla comodidad y sofisticación. Camperas tipo outdoor se combinan con faldas de lentejuelas, pantalones brillantes o vestidos de pailettes, logrando un look sporty-chic ideal para la ciudad.

Remeras oversize debajo de vestidos plateados o dorados, con zapatillas o calzado elegante, consolidan esta tendencia que ya se deja ver en influencers y celebridades.

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

Bermudas Loose: comodidad y estilo

Las bermudas holgadas se posicionan como la prenda más versátil de la temporada. Con tiro medio o bajo, se lucen en denim, lino, gabardina, eco cuero o género sastrero.

Se pueden combinar con prendas sueltas o ajustadas, creando looks de día o de noche. Los conjuntos de bermuda y chaleco, ya sea a tono o con mezcla de texturas, son un must de esta primavera-verano.

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

Encaje Style: romántico y urbano

El encaje vuelve con fuerza, ahora presente en prendas para el día a día. Faldas, tops, remeras oversize, shorts y pantalones se combinan con algodón, gabardina y gasa, y los total looks encaje también serán protagonistas.

La combinación con zapatillas, jelly shoes o sandalias logra un estilo relajado y chic, mientras que la superposición con bikinis y remeras XXL es perfecta para escapadas a la playa.

Tendencias primavera-verano 2026: estos son los colores, estilos y accesorios imprescindibles

Skinny sneakers: las zapatillas del momento

Tras varias temporadas dominadas por las chunky sneakers, llegan las skinny sneakers: planas, angostas y con un aire vintage. Modelos como Nike Cortez, Puma Speedcat, Adidas SL 72 o Tiger Onitsuka se combinan con medias blancas o de colores, convirtiéndose en el accesorio trendy de la temporada.

Coloridas y versátiles, estas zapatillas se adaptan a todo tipo de looks, desde casuales hasta más formales, consolidando su lugar como el calzado estrella de la primavera-verano 2026.

Temas FranciaNikeAzul
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¡Sorpresa!: estos signos del horóscopo chino comenzarán septiembre con un anuncio financiero inesperado

¡Sorpresa!: estos signos del horóscopo chino comenzarán septiembre con un anuncio financiero inesperado

¿El alisado brasileño puede causar insuficiencia renal aguda?

¿El alisado brasileño puede causar insuficiencia renal aguda?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Saturno retrógrado: los cambios para cada signo del zodiaco en septiembre

Saturno retrógrado: los cambios para cada signo del zodiaco en septiembre

¿Por qué el tomate y la papa no forman parte de la cocina tradicional china?

¿Por qué el tomate y la papa no forman parte de la cocina tradicional china?

Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Las fuerzas del cielo no votan

Las fuerzas del cielo no votan

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Comentarios