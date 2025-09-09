Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Cuántas fotos y videos se pueden generar o editar con Gemini AI

En el ámbito de la generación y edición de imágenes, las cuentas gratuitas de Gemini tienen un límite de cien imágenes por día. En contraste, los suscriptores a los planes de pago, Google AI Pro y Google AI Ultra, pueden crear y editar hasta mil imágenes al día. Las cuentas gratuitas no tienen la capacidad de generar videos, mientras que los suscriptores del plan Pro pueden crear hasta tres videos diarios con la versión preliminar de Veo 3 Fast. Los usuarios del plan Ultra tienen un beneficio aún mayor, pudiendo generar hasta cinco videos por día.