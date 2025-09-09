Secciones
Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Llega el fin a la incertidumbre sobre la disponibilidad de la herramienta para los usuarios sin costo.

Hace 1 Hs

Google explicó cuáles son las condiciones de uso de su asistente Gemini, estableciendo límites específicos para cada uno de sus planes de suscripción. Ahora, los usuarios con cuentas gratuitas pueden realizar hasta cinco consultas diarias al potente modelo Gemini 2.5 Pro, el cual está optimizado para procesar tareas complejas que demandan un razonamiento avanzado y una comprensión profunda. Esta medida pone fin a la incertidumbre sobre la disponibilidad de la herramienta para los usuarios sin costo.

Además de las cuentas gratuitas, la gran empresa publicó un desglose completo que detalla los límites de uso para sus planes de pago, Google AI Pro y Google AI Ultra. De esta manera, el tecnológico proporcionó la información necesaria para que los usuarios de todas las suscripciones puedan conocer exactamente las capacidades y las restricciones de su asistente.

¿Cuántas peticiones se pueden hacer por día a Gemini?

Las cuentas gratuitas de Gemini ahora tienen un límite de cinco peticiones diarias para utilizar el modelo más avanzado de la compañía, Gemini 2.5 Pro. Por otro lado, los usuarios que están suscritos al plan Gemini AI Pro pueden hacer hasta cien consultas al día, mientras que quienes optan por Google AI Ultra disponen de un límite de hasta 500 peticiones diarias. Estas condiciones detalladas han sido publicadas oficialmente por Google en su sitio web, ofreciendo claridad a todos los usuarios.

A diferencia de los modelos más avanzados, todos los planes de suscripción, incluyendo las cuentas gratuitas, tienen acceso ilimitado a Google 2.5 Flash. Este modelo de lenguaje está específicamente diseñado para ser más rápido y eficiente, lo que lo hace ideal para tareas que demandan una respuesta instantánea. Esto garantiza que todos los usuarios puedan aprovechar la velocidad y eficacia del sistema para sus necesidades cotidianas.

Cuántas fotos y videos se pueden generar o editar con Gemini AI

En el ámbito de la generación y edición de imágenes, las cuentas gratuitas de Gemini tienen un límite de cien imágenes por día. En contraste, los suscriptores a los planes de pago, Google AI Pro y Google AI Ultra, pueden crear y editar hasta mil imágenes al día. Las cuentas gratuitas no tienen la capacidad de generar videos, mientras que los suscriptores del plan Pro pueden crear hasta tres videos diarios con la versión preliminar de Veo 3 Fast. Los usuarios del plan Ultra tienen un beneficio aún mayor, pudiendo generar hasta cinco videos por día.

Para la función de investigación profunda, las cuentas gratuitas pueden solicitar un máximo de cinco informes mensuales utilizando el modelo Gemini 2.5 Flash. Por otro lado, los planes de AI Pro y AI Ultra ofrecen una capacidad mucho más amplia, permitiendo generar 20 y 200 informes diarios respectivamente, con el modelo más avanzado, Gemini 2.5 Pro. Además, estos suscriptores de pago obtienen acceso prioritario a las nuevas funciones que Google lance.

