Cómo evitar lesiones en carreras largas: guía de estiramientos esenciales

El calentamiento es un momento clave para cualquier deportista antes de entrenar. Así como sin él se podrían producir lesiones, lo mismo sucede en el post-entrenamiento con los estiramientos. Las maratones y carreras de larga distancia son prácticas que exigen una particular resistencia del cuerpo. Por eso es necesario poner empeño en los momentos de preparación y recuperación.