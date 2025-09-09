Secciones
Cómo evitar lesiones en carreras largas: guía de estiramientos esenciales

Solemos evitar elongar porque produce algo de dolor. Pero la práctica es más que necesaria.

Hace 3 Hs

El calentamiento es un momento clave para cualquier deportista antes de entrenar. Así como sin él se podrían producir lesiones, lo mismo sucede en el post-entrenamiento con los estiramientos. Las maratones y carreras de larga distancia son prácticas que exigen una particular resistencia del cuerpo. Por eso es necesario poner empeño en los momentos de preparación y recuperación.

Mientras el calentamiento se practica para poner el cuerpo a punto para empezar el ejercicio, el estiramiento busca aumentar la flexibilidad y amplitud de los movimientos de los músculos que quedaron rígidos por el esfuerzo. Tienen como objetivo común favorecer la recuperación muscular después del ejercicio.

Músculos que más trabajan en una maratón

Según el sitio Sport, son alrededor de 200 músculos los que se ejercitan al correr. Los beneficios de tonificarlos no se limitan al aspecto físico sino que son senciales para mantener una buena postura, resguardar los huesos y prevenir lesiones.

Los músculos más exigidos son los de las piernas: cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y gemelos. Sin embargo, no son los únicos que trabajan arduamente en una martón. También se ven forzados los músculos del core como abdominales y espalda baja.

Estiramientos para evitar lesiones al correr

El estiramiento es una parte del entrenamiento que se omite porque suele dar pereza y algo de dolor. Sin embargo, este no sólo ayuda a elongar, tonificar y estilizar los músculos, sino también a prevenir daños como desplazamientos o desgarros.

La terapeuta deportiva Joely Franklin sostiene que lo ideal es estirar al menos 20 segundos y, si es posible, aguantar algunos más. "Si cuando hacés un estiramiento lo que te pide el cuerpo es soltar inmediatamente, es una señal de que se necesita pasar más tiempo estirando esa zona", asegura.

Un tip más es evitar los rebotes porque producen el reflejo miotático, una reacción del músculo que, al sentir el estiramiento, tiende a tensarse rápidamente. Hacer un estiramiento breve y rebotar para volver a estirar enseguida puede producir un desgarro.

Aunque suene ridículo, recordá respirar mientras estirás. Suele suceder que, con la concentración en la elongación, en el dolor y el esfuerzo, las personas contienen la respiración para controlar más su movimiento y desplazarse lo menos posible. Esto puede producir una apnea, por lo que es importante seguir inhalando y exhalando.

Por último, el estiramiento debe darse todos los días con posturas cuidadas. Si la orientación del cuerpo está algo desbalanceada, los músculos no se estirarán correctamente y puede que algunos se estén esforzando más que otros.

Inscribite en los 21k de LA GACETA

Los corredores ya pueden asegurar su lugar en la nueva edición de los 21K LA GACETA, la competencia más esperada del año en Tucumán. La cita será el domingo 5 de octubre de 2025, con largada a las 7.30 desde el Sheraton Tucumán Hotel, en pleno parque 9 de Julio.

La carrera ofrecerá tres distancias: 3K, 10K y 21K, pensadas para todo tipo de participantes, desde principiantes hasta atletas experimentados. En todos los casos habrá premiación por categorías, incluyendo modalidades de atletismo asistido.

Para participar de este evento podes hacer click en este enlace: 21K LA GACETA


