Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: señales y trucos infalibles

Aunque WhatsApp no ofrece una confirmación oficial, estos indicadores permiten tener una idea bastante precisa de si alguien bloqueó o no un contacto.

Hace 1 Hs

Con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se consolidó como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas. Su practicidad, gratuidad y rapidez la convirtieron en la preferida para comunicarse. Sin embargo, no todas las experiencias en la plataforma son positivas: una de las situaciones más incómodas es descubrir que alguien decidió bloquear a otro usuario.

La aplicación, propiedad de Meta, no cuenta con una herramienta oficial que confirme de manera directa quién aplicó un bloqueo. No obstante, existen señales y trucos sencillos que permiten sospechar —con bastante certeza— si esto ocurrió.

Señales de que alguien te bloqueó

Cuando un contacto activa la función de bloqueo, WhatsApp restringe varias interacciones. Entre las más notorias se encuentran:

No se puede ver su foto de perfil ni sus actualizaciones de estado.

Los mensajes enviados a ese chat no muestran el doble tilde gris (entregado), sino que quedan con un solo tilde.

Las llamadas de voz o videollamadas nunca se completan.

El truco de la lista de difusión

Uno de los métodos más utilizados para comprobarlo es a través de la función “Lista de difusión”. Desde el menú de configuración, se crea una nueva lista y se selecciona al contacto en cuestión. Luego, basta con enviar un mensaje:

Si aparece como “Enviado”, significa que el contacto sigue estando disponible.

Si no figura ningún estado ni confirmación, es una señal de que probablemente se activó el bloqueo.

Otro método: probar con un grupo

Otra forma de comprobarlo es intentar añadir a la persona a un grupo. Si la aplicación muestra un aviso que impide sumarla, la conclusión es clara: ese usuario eliminó el vínculo o decidió bloquear la comunicación.

