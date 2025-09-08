Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: señales y trucos infalibles

Con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se consolidó como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas. Su practicidad, gratuidad y rapidez la convirtieron en la preferida para comunicarse. Sin embargo, no todas las experiencias en la plataforma son positivas: una de las situaciones más incómodas es descubrir que alguien decidió bloquear a otro usuario.