“Son seres de otro plano”: Patricia Sosa contó que no come carne porque “inhibe la telepatía”

Este lunes Patricia Sosa fue la invitada estrella de “Otro día perdido”, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini. Entre las anécdotas y experiencias que compartió con el presentador, una destacó por su peculiaridad. La cantante asegura que tuvo una experiencia con “seres de otro plano” y que dejó de comer carne por una llamativa razón.
No es la primera vez que la ex cantante de “La Torre” hace este tipo de declaraciones. Por eso Pergolini, a quien conoce hace más de 40 años, se aventuró a consultar por la peculiar motivación que la llevó a ser vegetariana. “¿Sos vegetariana? –preguntó en principio– ¿Es cierto que es porque te dijeron que perdías habilidades telepáticas?”.
Patricia Sosa protege sus “habilidades telepáticas”
En una irrisoria explicación, Sosa contó cómo fue el episodio que la llevó a dejar de consumir carne. Hace aproximadamente 20 años, hizo un viaje a Los Terrones, Córdoba, un parque natural del Valle de Punilla. La cantante no iba dispuesta a hacer un paseo como quien se aventura a conocer lugares nuevos, sino que iba con un objetivo definido: tener una experiencia diferente.
“Yo tuve un avistaje muy grande de, vamos a llamarlo, naves”, empezó a contar, causando curiosidad en su interlocutor. La intriga se multiplicó cuando aseguró que había tenido contacto con “seres de otro plano, no de otro planeta”. “En realidad son luces, es sutil, no es corpóreo. Pero tuve un avistaje muy grande, como si dijeran que 20 o 15 autos te prenden los focos todos juntos”, recordó sobre su viaje y dijo que ese fue el inicio de la “interacción”.
Los encuentros “de otro plano” de Patricia Sosa
Según declaró, ya había tenido otras experiencias de ese tipo y, en esta oportunidad, en el cerro, haciendo un avistaje a las 4 de la mañana, pidió que algo iluminara su camino para poder emprender el regreso sin accidentes. “De repente una nave se posó en la punta del camino y nos iluminó hasta la salida”, relató.
Enseguida su guía –a quien se refirió como una “contactada solitaria”– le hizo la revelación de su vida y consultó a la cantante si había pedido algo. Ante la afirmativa de Sosa, la respuesta fue impactante. “Me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y yo dije: ‘Esta señora me dice cualquier cosa, ya teng suficiente con lo que vi’”.
Sin embargo, la negativa de Sosa no quedó ahí sino que días después tuvo un asado y sencillamente no pudo volver a comer carne. “No puedo comer la carne. Me gusta, voy a los asados, es lindo pero digo ‘a ver…’. No, no puedo”, cerró la artista.