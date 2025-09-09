Secciones
EspectáculosFamosos

“Son seres de otro plano”: Patricia Sosa contó que no come carne porque “inhibe la telepatía”

La cantante hizo un viaje a Córdoba en el que asegura haber tenido una experiencia fuera de lo común.

Patricia Sosa sorprendió a Mario Pergolini y dijo que tuvo encuentros con seres de otro plano. Patricia Sosa sorprendió a Mario Pergolini y dijo que tuvo encuentros con seres de otro plano.
Hace 3 Hs

Este lunes Patricia Sosa fue la invitada estrella de “Otro día perdido”, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini. Entre las anécdotas y experiencias que compartió con el presentador, una destacó por su peculiaridad. La cantante asegura que tuvo una experiencia con “seres de otro plano” y que dejó de comer carne por una llamativa razón.

A qué se dedica Dolores, la esposa perfil bajo de Mario Pergolini: están juntos hace 35 años

A qué se dedica Dolores, la esposa perfil bajo de Mario Pergolini: están juntos hace 35 años

No es la primera vez que la ex cantante de “La Torre” hace este tipo de declaraciones. Por eso Pergolini, a quien conoce hace más de 40 años, se aventuró a consultar por la peculiar motivación que la llevó a ser vegetariana. “¿Sos vegetariana? –preguntó en principio– ¿Es cierto que es porque te dijeron que perdías habilidades telepáticas?”.

Patricia Sosa protege sus “habilidades telepáticas”

En una irrisoria explicación, Sosa contó cómo fue el episodio que la llevó a dejar de consumir carne. Hace aproximadamente 20 años, hizo un viaje a Los Terrones, Córdoba, un parque natural del Valle de Punilla. La cantante no iba dispuesta a hacer un paseo como quien se aventura a conocer lugares nuevos, sino que iba con un objetivo definido: tener una experiencia diferente.

“Yo tuve un avistaje muy grande de, vamos a llamarlo, naves”, empezó a contar, causando curiosidad en su interlocutor. La intriga se multiplicó cuando aseguró que había tenido contacto con “seres de otro plano, no de otro planeta”. “En realidad son luces, es sutil, no es corpóreo. Pero tuve un avistaje muy grande, como si dijeran que 20 o 15 autos te prenden los focos todos juntos”, recordó sobre su viaje y dijo que ese fue el inicio de la “interacción”.

Los encuentros “de otro plano” de Patricia Sosa

Según declaró, ya había tenido otras experiencias de ese tipo y, en esta oportunidad, en el cerro, haciendo un avistaje a las 4 de la mañana, pidió que algo iluminara su camino para poder emprender el regreso sin accidentes. “De repente una nave se posó en la punta del camino y nos iluminó hasta la salida”, relató.

Enseguida su guía –a quien se refirió como una “contactada solitaria”– le hizo la revelación de su vida y consultó a la cantante si había pedido algo. Ante la afirmativa de Sosa, la respuesta fue impactante. “Me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y yo dije: ‘Esta señora me dice cualquier cosa, ya teng suficiente con lo que vi’”.

Sin embargo, la negativa de Sosa no quedó ahí sino que días después tuvo un asado y sencillamente no pudo volver a comer carne. “No puedo comer la carne. Me gusta, voy a los asados, es lindo pero digo ‘a ver…’. No, no puedo”, cerró la artista.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Las fuerzas del cielo no votan

Las fuerzas del cielo no votan

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Comentarios