Así es la mansión de Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul: las mejores fotos

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a sorprender a sus seguidores este martes al mostrar por primera vez imágenes de la imponente mansión que habitan en Estambul, Turquía. Aunque hasta ahora ambos habían compartido en redes sociales algunas pistas del lugar donde viven junto a sus hijos, fue el futbolista quien reveló la fachada de la propiedad y algunos detalles de su interior.