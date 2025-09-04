Secciones
Así es la mansión de Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul: las mejores fotos

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron por primera vez imágenes de la mansión en Estambul donde viven junto a sus hijos. Con estilo minimalista, amplios ventanales y piscina, la casa combina lujo, calidez y modernidad.

Hace 2 Hs

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a sorprender a sus seguidores este martes al mostrar por primera vez imágenes de la imponente mansión que habitan en Estambul, Turquía. Aunque hasta ahora ambos habían compartido en redes sociales algunas pistas del lugar donde viven junto a sus hijos, fue el futbolista quien reveló la fachada de la propiedad y algunos detalles de su interior.

“Hogar dulce hogar”, escribió Icardi en Instagram, junto a dos fotografías de la casa. La residencia se destaca por su estilo moderno y minimalista, con paredes blancas, techos a dos aguas con tejas, una chimenea y grandes ventanales que aportan luminosidad. En el exterior, la propiedad cuenta con un amplio patio rodeado de vegetación y una piscina privada, ideal para el verano turco.

Una “casa de ensueño” con estilo turco

La mansión ya se convirtió en el refugio familiar para la actriz y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Tal como mostraron en publicaciones anteriores, gran parte de los ambientes se mantiene en tonos neutros, con paredes blancas y pisos de madera que refuerzan la estética sobria y elegante.

La familia, además, sigue realizando refacciones y reacondicionamientos para adaptar la vivienda a sus necesidades, aunque la impronta principal de la decoración ya se hace notar: espacios amplios, despejados y de líneas simples.

Detalles del interior

El living, uno de los rincones que más llamó la atención en redes, refleja a la perfección el estilo minimalista. Allí predominan las paredes claras, cortinas en tonos suaves y un sillón beige que se complementa con almohadones de rayas finas. La decoración se completa con algunos objetos sutiles, como velas y un difusor de sahumerios, sin excesos ni recargados.

No se observan cuadros ni grandes elementos ornamentales, lo que genera una sensación de orden, amplitud y luminosidad. Todo está pensado para transmitir calidez, pero manteniendo un aire sofisticado y actual.

