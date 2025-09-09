Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

“No se puede gobernar dejando atrás a jubilados”.- El vicegobernador, Miguel Acevedo, destacó la tarea del peronismo bonaerense en las elecciones del domingo. “Este resultado fue una evaluación de gestión y demostró que la gente acompaña a quienes defienden la educación, la salud, el trabajo y la producción”, señaló el presidente de la Legislatura y tercer suplente en la lista de candidatos del frente Tucumán Primero. Agregó que, a su criterio, la votación “también dejó en claro que no se puede gobernar dejando atrás a jubilados, personas con discapacidad, investigadores, pymes, economías regionales y familias que necesitan oportunidades en lugar de recortes”. “En Tucumán tenemos la responsabilidad de reafirmar ese rumbo: el de la gestión. Desde Tucumán Primero vamos a seguir trabajando para que nuestra provincia tenga una voz firme en el Congreso y para consolidar una Argentina más inclusiva y federal”, añadió Acevedo.
“A Milei se lo comió el personaje”.- El legislador Claudio Viña, jefe del bloque “Compromiso Tucumán” en la Legislatura y referente de la coalición “Unidos por Tucumán”, consideró que “a Milei y sus acólitos se los comió el personaje”. “Milei creo un personaje desquiciado para enfrentar, y derrotar con aliados, a un modelo corrupto, como el kirchnerismo, que hundió al país. Logrado el objetivo inicial, se dedicó a maltratar, a romper puentes, a insultar y abandonar aliados, a replicar actitudes de casta y a creer, cual Luis XIV, que el estado era él. Tuvo, como Macri, la oportunidad de apartar de los ámbitos de poder al kirchnerismo pero, en menos de dos años, lo unió y lo fortaleció, para darle nueva vida política mucho antes de lo esperado”, analizó el opositor. Además, sostuvo que “el contexto de grieta que cultiva el mileísmo, de “Milei o kirchnerismo”, y que trató de implementar en varias provincias, evidentemente está empezando a fallar”. “Así, vemos resultados calamitosos como el de Corrientes, hace unos días, y ahora el de Buenos Aires. Afortunadamente en Tucumán, la grieta no es tal. El frente Unidos por Tucumán, que encabeza Roberto Sánchez, ofrece una opción electoral distinta a muchas jurisdicciones del país, donde la gente opta por el menos peor, o directamente no concurre a votar”, expresó Viña a LA GACETA.
“Hacer autocrítica”.- El diputado nacional por La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, coincidió con los dichos del presidente Javier Milei tras el resultado de las elecciones bonaerenses y expresó que “hay que hacer autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo correcto y volver a ganar”. “Con todo el respaldo al Presidente para seguir transformando la Argentina”, manifestó el dirigente bandeño en sus redes sociales.
“Confiamos en que los resultados se repliquen en Tucumán”.- “El pueblo habló con claridad en las elecciones: quiere un cambio en las políticas que viene llevando adelante el Gobierno nacional”, afirmó el legislador Christian Rodríguez, uno de los referentes del armado antimileísta. Luego, destacó el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof y “el contundente respaldo a su gestión”. “Fue un mensaje claro de apoyo a las políticas que defienden a la gente. Confiamos en que los mismos resultados se repliquen en nuestra provincia, porque creemos que el peronismo es la mejor opción para conducir nuestro país y afrontar los desafíos que vienen en las próximas elecciones legislativas”, manifestó el dirigente peronista de la Capital.
“Un freno a la crueldad de Milei”.- La senadora nacional por el peronismo Sandra Mendoza ponderó que “el pueblo bonaerense respaldó con contundencia la necesidad de un estado presente con justicia social, inclusión y derechos para las grandes mayorías”. Y felicitó a Kicillof por el resultado, y también “al peronismo unido de Fuerza Patria que le puso un freno a la crueldad de Milei”.
“Vamos a arrasar”.- El diputado nacional Pablo Yedlin expresó que “en Tucumán también vamos a arrasar”, en alusión al triunfo del peronismo sobre LLA en Provincia de Buenos Aires. “La decisión del peronismo fue unirse, todos juntos, como en Buenos Aires. Esa polarización entre quienes están con Milei y quienes no, tiene que expresarse en las urnas para que el mensaje sea claro”, dijo.
“Quedó en evidencia que el modelo que hoy gobierna el país no logra el acompañamiento esperado”.- El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, mantuvo ayer una reunión con el vicegobernador Miguel Acevedo y mencionaron la posibilidad de que la Cámara sesione el jueves 18. El aguilarense reflexionó luego sobre el resultado de los comicios en Buenos Aires. “Sabíamos que la elección no era una más: allí vota casi el 42% del padrón nacional. El pueblo bonaerense se expidió democráticamente en una jornada sin ningún tipo de inconveniente y quedó en evidencia que el modelo que hoy gobierna el país no logra el acompañamiento esperado”, dijo. A su vez, contrastó la propuesta de La Libertad Avanza con la del peronismo. “Nosotros apostamos a un Estado presente en educación, salud, seguridad y obras públicas. El modelo que gobierna el país no. La gente ya viene marcando este camino en distintas provincias. En octubre esperamos que el resultado también nos acompañe en Tucumán”, dijo.