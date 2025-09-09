Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

“A Milei se lo comió el personaje”.- El legislador Claudio Viña, jefe del bloque “Compromiso Tucumán” en la Legislatura y referente de la coalición “Unidos por Tucumán”, consideró que “a Milei y sus acólitos se los comió el personaje”. “Milei creo un personaje desquiciado para enfrentar, y derrotar con aliados, a un modelo corrupto, como el kirchnerismo, que hundió al país. Logrado el objetivo inicial, se dedicó a maltratar, a romper puentes, a insultar y abandonar aliados, a replicar actitudes de casta y a creer, cual Luis XIV, que el estado era él. Tuvo, como Macri, la oportunidad de apartar de los ámbitos de poder al kirchnerismo pero, en menos de dos años, lo unió y lo fortaleció, para darle nueva vida política mucho antes de lo esperado”, analizó el opositor. Además, sostuvo que “el contexto de grieta que cultiva el mileísmo, de “Milei o kirchnerismo”, y que trató de implementar en varias provincias, evidentemente está empezando a fallar”. “Así, vemos resultados calamitosos como el de Corrientes, hace unos días, y ahora el de Buenos Aires. Afortunadamente en Tucumán, la grieta no es tal. El frente Unidos por Tucumán, que encabeza Roberto Sánchez, ofrece una opción electoral distinta a muchas jurisdicciones del país, donde la gente opta por el menos peor, o directamente no concurre a votar”, expresó Viña a LA GACETA.