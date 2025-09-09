LA GACETA lanza un ciclo de conversaciones

El cronograma es amplio y arranca en septiembre con el primer evento sobre Real Estate y la actualidad del Mercado Inmobiliario y de la Construcción en Tucumán. Junto a destacados especialistas se analizarán nuevas alternativas de inversión pública y privada, financiamiento, el crecimiento de las ciudades y las nuevas formas de habitar los espacios. La primera entrega se emitirá en vivo el 22 de septiembre a las 15 hs, al término de la programación habitual de LA GACETA PLAY y luego se transmitirán todos los meses con diferentes temáticas.