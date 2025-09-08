A poco de regresar a la TV, Susana Giménez habló de política: "El pueblo votó, el pueblo sabrá"

Susana Giménez está de vuelta en la pantalla, aunque no en la televisión abierta sino en el streaming. La conductora encabezará la segunda temporada de LOL (Last One Laughing), el formato de humor que se verá por Prime Video, y en la previa de la presentación fue consultada sobre su actualidad profesional, sus encuentros personales y, de paso, sobre la política argentina.
“Yo estoy brutal. Estoy contenta. Va a estar bien”, expresó la diva al salir de su casa en Barrio Parque, en diálogo con DDM (América). Entre risas, admitió que todavía no vio los capítulos de esta nueva edición: “No los vi… En realidad, me lo mandaron, pero no lo encontré”.
Aunque Susana suele evitar declaraciones políticas, esta vez dejó frases que no pasaron desapercibidas al ser consultada sobre las elecciones bonaerenses 2025, en las que Javier Milei sufrió una derrota. “No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían”, analizó. Y agregó: “El pueblo votó, el pueblo sabrá. Fue de 14% la diferencia… La Matanza siempre fue peronista. A mí no me sorprendió”.
También reiteró lo que ya había manifestado en otras oportunidades: “Yo de política no hablo. Hablaba en otros momentos. Lo único que he dicho es que no soy peronista. Eso ya lo sabe hasta el de enfrente”.
Encuentro con Arturo Puig y agenda personal
En lo personal, la animadora recordó con cariño su reciente reencuentro con Arturo Puig en el Teatro Colón. “Fue divino, divino, divino”, dijo, al señalar que hacía casi dos años que no lo veía, ya que la última comunicación había sido telefónica.
Por el momento, descartó hacer un especial televisivo junto a Marley, como en Por el mundo: “Acabo de regresar, todavía estoy con jet lag”, explicó.
Entre rodajes y tecnología de punta
El último domingo, Susana estuvo en Barracas y La Boca, en los estudios donde se filmó gran parte de El Eternauta. Allí participó de una jornada de grabación para una publicidad con el mismo equipo técnico que trabajó en la ficción protagonizada por Ricardo Darín, íntimo amigo suyo.
En el set se recrearon escenarios apocalípticos de Buenos Aires, con una nevada tóxica y paisajes desolados, gracias a más de 25 entornos digitales capaces de adaptarse en tiempo real. La tecnología permitió modificar elementos clave de las escenas, como la densidad de la nieve o la extensión digital de avenidas, logrando un realismo inédito para una producción local.
Vestida con un abrigo de piel marrón con tonos oscuros, blusa negra con detalles dorados, pantalón ajustado negro, botas al tono, un bolso de cuero y joyas discretas, la conductora se mostró sonriente y acompañada por su equipo de trabajo.
A sus 80 años, Susana Giménez sigue siendo una de las personalidades más influyentes del espectáculo argentino. Su regreso con LOL marca un nuevo capítulo en su carrera, ahora en plataformas digitales, mientras sus apariciones públicas continúan generando titulares que combinan humor, glamour y actualidad política.