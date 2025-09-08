A poco de regresar a la TV, Susana Giménez habló de política: "El pueblo votó, el pueblo sabrá"

Aunque Susana suele evitar declaraciones políticas, esta vez dejó frases que no pasaron desapercibidas al ser consultada sobre las elecciones bonaerenses 2025, en las que Javier Milei sufrió una derrota. “No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían”, analizó. Y agregó: “El pueblo votó, el pueblo sabrá. Fue de 14% la diferencia… La Matanza siempre fue peronista. A mí no me sorprendió”.