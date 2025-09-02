Secciones
Graciela Alfano volvió a cruzar a Susana Giménez: "Que no me nombre"

El enfrentamiento entre la ex modelo y la diva de la televisión sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de ambas.

Hace 2 Hs

La histórica rivalidad entre Graciela Alfano y Susana Giménez volvió a ocupar espacio en los medios luego de que la ex jurado del Bailando respondiera a las últimas declaraciones de la diva. El conflicto, que parecía haberse calmado, se reactivó a partir de un comentario de Susana a la salida de un evento, cuando fue consultada por la posibilidad de iniciar acciones legales contra Alfano. “Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”, dijo la conductora ante las cámaras de LAM (América TV).

La reacción fue consecuencia directa de las afirmaciones de Alfano sobre el hermano de la presentadora, Jorge Giménez, a quien vinculó con un paso por el Hospital Borda en condiciones de abandono. En el programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública), la ex modelo había declarado: “Si vos me preguntás si Susana es capaz de ser solidaria, yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero”.

La respuesta de Alfano

La polémica no tardó en escalar. En una entrevista en el programa de streaming Ya Fue Todo, Alfano fue consultada por la reacción de Susana y respondió con ironía: “Le agradecería profundamente que no me nombre”. Y agregó: “Gracias que no me nombre más, gracias al cielo. Gracias Dios mío, se me hizo”.

Respecto a la posibilidad de acciones judiciales, Alfano fue tajante: “¿Por qué habría de hacerlo? ¿Eso no pasó? ¿El hermano no estuvo internado en el Borda? Un hospital psiquiátrico en el que fue cerrado por el abandono en el que se encontraba esa gente”.

Viejos conflictos que resurgen

El nuevo round mediático también reavivó viejas disputas. Una de las más recordadas fue la pelea por un tapado de piel en los años noventa, recreada recientemente en la serie Menem. Sin embargo, la referencia a la vida privada de Giménez opacó aquella vieja anécdota y colocó la disputa en un terreno más delicado.

No fue la única acusación. Hace algunas semanas, en el programa radial Sin Corbata (Splendid AM 990), Alfano rechazó las versiones que la vinculaban con la brujería, supuestamente difundidas por la propia Susana. “Era un chiste de cuando estaba en el Bailando, que llevaba una ristra de ajo. Yo lo dejaba pasar porque era una estupidez. Pero que digan que hago magia negra o macumba se dice para lastimar. Yo respeto absolutamente todos los credos y creencias”, afirmó.

Un enfrentamiento sin final

Con declaraciones cruzadas, acusaciones sobre la vida personal y viejos recuerdos televisivos, el vínculo entre Graciela Alfano y Susana Giménez vuelve a mostrar que su rivalidad está lejos de apagarse. La pelea, que se extiende desde hace décadas, suma así un nuevo capítulo mediático que promete seguir dando que hablar.

Temas Graciela AlfanoSusana Giménez
