Graciela Alfano volvió a cruzar a Susana Giménez: "Que no me nombre"

La histórica rivalidad entre Graciela Alfano y Susana Giménez volvió a ocupar espacio en los medios luego de que la ex jurado del Bailando respondiera a las últimas declaraciones de la diva. El conflicto, que parecía haberse calmado, se reactivó a partir de un comentario de Susana a la salida de un evento, cuando fue consultada por la posibilidad de iniciar acciones legales contra Alfano. “Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”, dijo la conductora ante las cámaras de LAM (América TV).