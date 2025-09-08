Preocupación por Britney Spears: desorden en su casa, posteos inquietantes y una cita fallida

Parte de esta preocupación se debe a las imágenes que la propia Spears comparte en redes sociales. El mes pasado publicó un video bailando en su mansión de Thousand Oaks, California, rodeada de un evidente desorden y lo que parecía ser excremento de perro en el piso. “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”, escribió en ese posteo.