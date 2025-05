¿Quién es Mia, la argentina que se candidatea para la biopic de Britney Spears?

Tras el anuncio de que el libro autobiográfico The Woman In Me, publicado por Britney Spears en 2023, sería adaptado al cine, Mía no tardó en sumarse al fenómeno. Decidida a quedarse con el rol, se apoyó en un equipo de profesionales para recrear algunos de los icónicos looks de la cantante. Los compartió en su cuenta de TikTok bajo el hashtag #BritneyBiopic, logrando un notable impacto: uno de sus videos superó los 13 millones de visualizaciones en pocas semanas.