Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Matías Galindo, integrante de la organización Meta Bici, la situación evidencia la necesidad de dar respuestas urgentes. “Esto es algo que nosotros venimos planteando desde hace mucho, y al mismo tiempo vemos que en los últimos meses se puso en agenda tanto la necesidad de infraestructura ahí, como también la prohibición de andar en bici por ese lugar”, explica. Esa visibilidad tuvo como efecto una disminución en la cantidad de ciclistas que usan la ruta, aunque no eliminó el problema de fondo. “Creo que desde entonces hay mucha menos circulación, justamente porque se encuentra en evidencia que es muy peligroso. Pero al mismo tiempo sigue existiendo la necesidad de tener un camino para poder salir de la ciudad a hacer deporte, sobre todo para la gente que entrena de manera profesional”, señala.