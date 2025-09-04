Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

El impacto ocurrió alrededor de las 17, cuando el ciclista circulaba en su bicicleta Venzo negra. Inmediatamente, personal policial intervino en el lugar y convocó al servicio de emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Ángel C. Padilla. Minutos después, el personal médico informó que Hernández sufrió un traumatismo encéfalo craneal, lo que obligó a mantenerlo bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.