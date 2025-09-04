Secciones
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

El ciclista permanece internado en estado reservado en el Hospital Padilla. La Justicia investiga las causas del siniestro y abrió una causa por lesiones culposas.

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
Hace 2 Hs

José “Cheo” Hernández, reconocido biker tucumano, se encuentra internado en estado reservado tras sufrir un grave accidente en la tarde del martes en la ruta Nacional 9, a la altura de la empresa Trapani. Según el parte oficial, Hernández, de 37 años, fue embestido por una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por un hombre de 27 años. 

El impacto ocurrió alrededor de las 17, cuando el ciclista circulaba en su bicicleta Venzo negra. Inmediatamente, personal policial intervino en el lugar y convocó al servicio de emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Ángel C. Padilla. Minutos después, el personal médico informó que Hernández sufrió un traumatismo encéfalo craneal, lo que obligó a mantenerlo bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.

El jefe de la Unidad Regional Norte, comisario Alfredo Beltrán, explicó a LA GACETA que el conductor de la camioneta no quedó aprehendido por disposición judicial, aunque se le practicaron las pericias de rigor, incluido el dosaje alcohólico y el examen toxicológico. Además, se secuestraron ambos vehículos para las investigaciones.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que se abrió una causa por lesiones culposas, una calificación provisoria hasta tanto se determine el estado de salud del deportista. También se llevan adelante pericias accidentológicas que definirán si Hernández circulaba por un sector habilitado para bicicletas y cómo se produjo el choque.

Mientras tanto, familiares y allegados al biker aguardan la evolución de su estado de salud en el hospital, donde permanece internado con asistencia médica permanente.

