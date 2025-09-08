"Importa tanto la educación vial como la infraestructura", advierten los bikers tucumanos

En la misma línea, Gabriel Quiroga considera que el peligro se mantiene aun en los sectores donde hay banquina asfaltada: “Si bien en esa parte de la ruta tiene la banquina asfaltada por lo que nosotros siempre transitamos por ese lugar, por lo visto no impide que pueda ocurrir un accidente”. A su entender, la solución no se limita a construir rutas exclusivas para ciclistas, algo que juzga inviable por los altos costos, sino que debe complementarse con un cambio cultural: “Hay que tratar de concientizar a los conductores sobre que tengan cuidado en esa zona por la cantidad de ciclistas que la usan para entrenar, y a los ciclistas de que también hay otras alternativas para poder entrenar sin que sea tan peligrosa”, agregó.