Sigue la tensión en Fuerza Patria: aseguran que Axel Kicillof y Cristina Kirchner no se hablaron tras la victoria

El detalle llamó la atención porque, durante los festejos en la sede partidaria, se reprodujo un mensaje grabado por la ex presidenta. “Hola, ¿cómo están todos y todas? Me imagino que felices, como lo estoy yo. Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Fue una elección histórica en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”, expresó Cristina en el audio difundido antes del discurso de Kicillof.