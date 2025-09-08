Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Tras el revés electoral para el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, el dólar volvió a sacudir la City. El tipo de cambio mayorista superó los $1.400 y los contratos de futuros ya anticipan cuál será el precio a fin de septiembre y en diciembre.
Salto del dólar tras las elecciones
El resultado electoral del domingo generó un fuerte impacto financiero: las acciones argentinas cayeron hasta 20% en Wall Street, mientras que el dólar minorista llegó a tocar los $1.450, para luego cerrar en $1.425.
El dólar mayorista, por su parte, se ubicó en $1.408 tras alcanzar un máximo intradiario de $1.430, muy cerca del techo de la banda cambiaria de $1.470 fijada por el Banco Central.
“El Gobierno está testeando hasta dónde puede llegar el dólar, es una prueba. No se notó intervención oficial, el mercado busca un nuevo nivel”, explicó a iProfesional Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.
Qué dice el mercado de futuros
En este contexto, los inversores ajustaron sus expectativas en el mercado de futuros y opciones:
Para fin de septiembre, el dólar mayorista se negocia a $1.440, prácticamente en línea con el valor actual.
Para fin de diciembre, los contratos se pactan a $1.580, lo que implicaría una suba anual del 53%.
Estos precios contrastan con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado la semana pasada, que proyectaba el dólar mayorista en $1.362 para septiembre.
¿Dónde está el nuevo piso del dólar?
La incertidumbre electoral y las dudas sobre la política cambiaria llevan a los analistas a plantear que los $1.400 podrían ser el nuevo piso del dólar mayorista.
“Pasó la barrera de $1.400 y me parece que será su piso. Podrá oscilar entre este nivel y el techo de la banda, pero no creo que descienda por debajo”, afirmó Jorge Colina, economista de Idesa.
En la misma línea, otros especialistas destacan que el mercado se dolariza como cobertura política y económica, pese a que las tasas en pesos siguen siendo altas.
Qué esperar en los próximos días
Aunque el Gobierno asegura que mantendrá la política cambiaria al menos hasta las elecciones de octubre, la cercanía al techo de la banda podría forzar una intervención del Banco Central. Según estiman en la City, la entidad tiene unos USD 5.000 millones propios para frenar una escalada, si fuera necesario.
En definitiva, el mercado de futuros refleja que los inversores esperan un dólar mayorista más caro hacia fin de mes y con recorrido alcista hacia fin de año, en un clima de volatilidad política y financiera.