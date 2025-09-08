Los mercados pusieron precio a la derrota de Milei: subió el dólar y se disparó el riesgo país

Desde el mercado local, Adcap Grupo Financiero explicó que los números de la elección “estuvieron por debajo de lo que esperaba el mercado” y remarcaron que el efecto se reflejó de inmediato en el plano cambiario, con el dólar cripto superando los $1.400. La entidad advirtió que el desenlace “probablemente implique una sorpresa negativa”, en un escenario donde la volatilidad podría intensificarse a medida que se acerquen las elecciones de octubre.