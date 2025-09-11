La verdad detrás de los TikToks virales sobre salud mental

El estudio se centró en los 100 videos más vistos sobre salud mental y los sometió a la revisión de psicólogos, psiquiatras y académicos especializados. Entre los temas analizados estaban la ansiedad, la depresión, el trauma, la neurodivergencia y otros trastornos graves. Los resultados fueron preocupantes: 52 de los 100 vídeos evaluados contenían información incorrecta o engañosa, y los contenidos sobre autismo fueron los menos precisos, con solo un 27% de coincidencia con el consenso científico.