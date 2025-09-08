Fue una de las figuras más queridas de éxitos infantiles y a sus 75 años busca volver a la TV

El deseo de volver a la TV

En diálogo con La Nación, Romei comentó su deseo de volver a conectar con su público del que aún mantiene cerca de su corazón. “Tengo dibujos guardados que son fabulosos”, expresó sobre aquella época. Mientras que los niños que hoy tienen más de 50 años también la recuerdan con nostalgia. Romei comentó que sus seguidores le escriben por redes sociales. “Algunos me nombran ciertas canciones y otros me comentan que no podían ir al teatro porque vivían lejos, pero que me veían en la tele”, contó. Además, muchos le destacan la forma en la que se acercaba a ellos: con dulzura, naturalidad y sin necesidad de alzar la voz. Un modo sereno y cariñoso que la distinguió.