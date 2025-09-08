Secciones
Fue una de las figuras más queridas de éxitos infantiles y a sus 75 años busca volver a la TV

Fue conductora de programas infantiles como "Magimundo" y "La tarde de los chicos"

Elvira Romei comentó su deseo de volver a la TV.
Hace 1 Hs

Con dulzura, un tono de voz cariñoso y con delicadez, Elvira Romei se dirigía a los niños que hoy tienen más de 50 años. Con la dedicación de una maestra la conductora de programas como Magimundo le enseñó a los más pequeños a crear, así como a disfrutar de las canciones y divertirse. Hoy añora volver a esos proyectos que tantas gratificaciones le trajeron por la década del 70.

Pasaron décadas desde que Elvira Romei se acercó a los niños que hoy son adultos en su programa Magimundo, el cual se emitía por Canal 9 y que consagró a la conductora como una de las figuras infantiles más queridas de la televisión argentina. Aquellas emisiones llegaron a marcar los 48 puntos de rating mientras la protagonista entonaba canciones, contaba cuentos y mostraba los dibujos que le enviaban sus televidentes a su casa.

Los éxitos de Elvira Romei

Elvira Romei fue una figura emblemática de la televisión infantil argentina de los años 70 y 80, reconocida por su talento y dulzura. Su camino hacia el estrellato comenzó con Magimundo en Canal 9, lo que consolidó su estilo de conducción genuino y afable que conectaba de manera especial con los niños sin la necesidad de un tono estridente. Más adelante, en programas como "La tarde de los chicos" y "El tiempo de Elvira", fomentaba la participación y la creatividad de su joven audiencia, animándolos a enviar dibujos y realizar manualidades. Una de sus canciones más grabadas, "Dibujemos un dibujo", fue creada por su mentor y pareja, Daniel Brofman Aguilar.

Pero la vorágine de los éxitos se enfrentaron a la llegada de la última dictadura militar argentina, en 1976. Elvira se quedó sin trabajo, pero no sin ganas de continuar el camino que tanto amaba. Así fue que se presentó en Canal 9, donde un amigo de ella trabajaba como director de cámara. “Mirá, acá está Hugo del Carril trabajando, cantando. Yo te escribiría unas glosas para que lo presentes”, le comentó él.

Así fue que Elvira se presentó con aquellos versos e hizo lo suyo. “Yo presentaba a Hugo del Carril, que a su vez lo presentaba Leonardo Simons”, subrayó. Aquella oportunidad le trajo otra, un nuevo ofrecimiento para hacer televisión, pero esta vez para el público infantil. Entusiasmada con la propuesta, aceptó sin dudarlo, ya que, de esa manera, pondría en práctica su carrera como maestra. Alí comenzó con la presentación de Mister Ed, los dibujos animados de Scooby-Doo, Superman y Los Supersónicos. También cantaba a capela canciones de María Elena Walsh e incluso lanzó un disco.

El deseo de volver a la TV

En diálogo con La Nación, Romei comentó su deseo de volver a conectar con su público del que aún mantiene cerca de su corazón. “Tengo dibujos guardados que son fabulosos”, expresó sobre aquella época.  Mientras que los niños que hoy tienen más de 50 años también la recuerdan con nostalgia. Romei comentó que sus seguidores le escriben por redes sociales. “Algunos me nombran ciertas canciones y otros me comentan que no podían ir al teatro porque vivían lejos, pero que me veían en la tele”, contó. Además, muchos le destacan la forma en la que se acercaba a ellos: con dulzura, naturalidad y sin necesidad de alzar la voz. Un modo sereno y cariñoso que la distinguió.

Aunque la carrera de Romei parecía no tener freno, la pandemia de COVID-19 puso un alto a su último proyecto impulsado por los fanáticos en un grupo de Facebook, donde Elvira se uniría a Cecile Carré. Hoy, la conductora sueña con la revancha.  “Me encantaría poder hacer algo... presentar películas, tener un ciclo de charlas, un espacio para poder conversar“, admitió al medio citado.

Pasaron 50 años desde que Romei se puso al frente de esos programas que tanto encantaron a los niños, pero la conductora continúa viva en la memoria de una generación que la atesora como un recuerdo de su infancia, un legado imborrable que demuestra que el tiempo de Elvira, en realidad, nunca terminó.​

