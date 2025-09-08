Rocío Flores reaparece en la televisión española y acusa a su madre: “Me ha destrozado la vida”

Tras tres años alejada de los platós, Rocío Flores vuelve a la televisión de España en el programa ¡De Viernes! de Telecinco, donde ofrece una entrevista cargada de emociones y críticas hacia su madre, Rocío Carrasco.
Rocío Flores habla del impacto de la relación con su madre
En el adelanto del programa difundido por Mediaset, Rocío Flores se muestra rota por el dolor que ha vivido debido a la ausencia y decisiones de su madre:
“Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta… Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre”.
La joven asegura que reconoce el rol de su madre, pero admite que no guarda recuerdos positivos y que no espera nada de ella tras los años de conflicto familiar.
La familia como apoyo fundamental
Rocío Flores defiende la figura de su padre, Antonio David Flores, como pilar central en su vida:
“Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre”.
La influencer también relata cómo estos años lejos de los medios los ha vivido en “piloto automático”, centrada en proteger y apoyar a su familia ante las dificultades emocionales que enfrentaban.
Momentos críticos y emociones intensas
Entre los episodios más difíciles que recuerda, Rocío menciona la preocupación extrema por su padre:
“Llegó un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro”.
Estas declaraciones reflejan la tensión y el sufrimiento familiar que ha marcado los últimos años de su vida.
¡De Viernes!: nueva temporada y otros invitados
El programa ¡De Viernes!, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, estrenará esta noche a las 22:00 horas la entrevista con Rocío Flores. La temporada también contará con la vuelta de Lydia Lozano y un encuentro con José Carlos Montoya, recuperando protagonismo tras meses fuera del foco mediático.