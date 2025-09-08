Secciones
Scaloni, antes de Ecuador: entre la calma de Messi y las certezas de un grupo que no se resigna a dejar de soñar

El DT de la Selección habló en la previa del duelo en Guayaquil: la ausencia de Messi, los cambios obligados, el valor de Otamendi como capitán y la convicción de un plantel que mantiene intacta su identidad y sus ganas de competir.

Hace 34 Min

Las Eliminatorias Sudamericanas se acercan a su epílogo y la selección argentina, ya clasificada y líder indiscutida, afronta un nuevo desafío. Este martes visita a Ecuador en Guayaquil. El campeón del mundo viajará sin su capitán, Lionel Messi, que tendrá descanso, y con Lionel Scaloni nuevamente en el centro de la escena. El entrenador habló en conferencia de prensa y dejó frases que invitan a leer entre líneas.

Sobre la lista y Messi

“El porcentaje de la lista no corresponde decírtelo porque no lo tengo claro. Todavía estamos lejos, pueden pasar muchas cosas. Tenemos una base, eso todos lo saben. Y a partir de que nos digan cuántos jugadores formarán parte de la lista del Mundial, tomaremos decisiones. En cuanto a 'Leo', no hablé del Mundial. Sé lo que declaró, sé que se tomará su tiempo y que lo merece. Hay que dejarlo tranquilo”, explicó el DT con prudencia.

Ecuador y los cambios

“Jugamos contra una Selección que hace tiempo viene trabajando bien. Tiene grandes jugadores, es una de las importantes del mundo y será una buena prueba”, elogio al equipo que dirige Sebastián Beccacece.

Variantes obligadas

“No están 'Cuti' ni 'Leo', así que seguro habrán dos cambios. Puede que hagamos alguno más porque creemos que es importante ver a otros jugadores. Alexis está bien, quizás no al cien, pero disponible. La idea es que los que han jugado menos tengan minutos y puedan demostrar que pueden estar”, aseguró.

Futuro y presente

“Nunca fui de pensar más allá porque te desenfoca. Hoy pienso en el partido de mañana y en lo que viene. Estoy bien, ya veremos qué pasa”, dijo cuando se le preguntó por el horizonte a largo plazo.

Los que esperan su chance

“En todos los equipos grandes pasa lo mismo. Jugadores que se entrenan, se brindan al máximo y al final juegan 10 partidos de 40. Es injusto, pero juegan 11 y el equipo necesita equilibrio. Si querés conformar a todos, se rompe ese equilibrio”, afirmó.

Amistosos y rivales

“Tengo entendido que uno será contra Angola y el otro con una selección de Asia o África. Nunca elegimos rival, preferimos juntarnos y entrenar. El que toque será bienvenido”, lanzó en relación a la previa del Mundial.

Comparación entre la Selección campeona del mundo y la actual

“Son muy parecidas. Esta tiene jóvenes que nos dan opciones diferentes, más verticalidad. Pero la identidad es la misma: el juego depende de los jugadores y ellos nos indican mantener la manera”, sentenció.

Otamendi, símbolo y capitán

Sin Messi, será Otamendi quien lleve la cinta. “Nos olvidamos de lo que representa para nosotros. Jugó el otro día porque se lo merecía, aunque mi idea era hacerlo descansar. Nos ha dado una mano enorme, vino a jugar lesionado cuando no le convenía a su club. Es histórico, un jugador recordado por todo lo que nos dio. Mañana será el capitán”.

Sobre Ecuador, cerró con respeto absoluto

“Me preocupa todo. Es de las mejores selecciones del mundo, será durísimo. Con Alfaro fue complicado y ahora lo es igual. Han conseguido ser un equipo incómodo”, dijo.

