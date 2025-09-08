Scaloni, antes de Ecuador: entre la calma de Messi y las certezas de un grupo que no se resigna a dejar de soñar

Sobre la lista y Messi

“El porcentaje de la lista no corresponde decírtelo porque no lo tengo claro. Todavía estamos lejos, pueden pasar muchas cosas. Tenemos una base, eso todos lo saben. Y a partir de que nos digan cuántos jugadores formarán parte de la lista del Mundial, tomaremos decisiones. En cuanto a 'Leo', no hablé del Mundial. Sé lo que declaró, sé que se tomará su tiempo y que lo merece. Hay que dejarlo tranquilo”, explicó el DT con prudencia.