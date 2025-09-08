“Le dieron vida a un peronismo que estaba al borde del nocaut”, cuestionó Alejandro Molinuevo

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, analizó los resultados de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre la necesidad de que el gobierno nacional encabece un proceso de autocrítica y diálogo con gobernadores e intendentes.
“Es un mensaje muy claro para el gobierno nacional. Debe enderezar el rumbo. Hay cosas que se están haciendo bien, como el equilibrio fiscal, que es fundamental para el futuro de los argentinos, pero también hubo errores que no podemos dejar pasar”, señalóa LA GACETA.
Molinuevo recordó que, desde su municipio y en sintonía con el diputado nacional Roberto Sánchez, manifestaron disidencias con el presidente Javier Milei en temas como la discapacidad, la educación universitaria y la obra pública. “Lo hicimos con respeto, pero entendíamos que eran cuestiones que había que debatir. Hoy se confirma que fue un error haber cerrado esas discusiones, porque esa decisión le dio vida a un peronismo que estaba casi knockout”, afirmó.
El jefe municipal sostuvo que La Libertad Avanza, como fuerza emergente, debe apoyarse en las estructuras territoriales de partidos como el radicalismo y Juntos por el Cambio. “Tenemos gestión demostrada con hechos, no con palabras. Gobernadores e intendentes deben ser escuchados. La estrategia es encontrar puntos de consenso y limar diferencias para que el país no retroceda a momentos difíciles como los que dejó el kirchnerismo, que para mí significaron una década perdida”, expresó.
Respecto al estilo de conducción del presidente, Molinuevo marcó diferencias. “Los argentinos no nos identificamos con los gritos. La arenga puede ser válida, pero denigrar a instituciones o a medios de comunicación no suma. Con la obra pública, por ejemplo, hay que dar prioridades, pero no se puede cortar de raíz porque es clave en un país con 20 años de crisis”.
El intendente también resaltó la importancia de la universidad pública como un pilar histórico de movilidad social. “Yo mismo soy egresado de la universidad pública. Podemos discutir tiempos y reconocer errores, pero no podemos bajarle el dedo a una institución que dio tantas oportunidades a los argentinos y premios Nobel al país”.
Por otro lado, Molinuevo se refirió a la paralización de una obra clave para Concepción: la planta depuradora de líquidos cloacales, con un 80% de avance y una inversión ya ejecutada superior a los 1.000 millones de pesos.
“Es una obra fundamental para 100.000 vecinos. La empresa Di Casa se retiró por la falta de pagos y desde entonces sufrimos hechos de vandalismo. Nosotros reforzamos la seguridad, pero lo que queremos es que se termine. Falta un 20% de trabajos, principalmente hidráulicos, y una inversión de alrededor de 4 millones de dólares. No es tanto en comparación con el beneficio ambiental y social que traerá”, detalló.
Por último, insistió en la necesidad de que Nación retome la ejecución. “Hemos elevado notas, hablamos con Lisandro Catalán y con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero hasta ahora no hubo avances concretos. Vamos a seguir reclamando, porque se trata de una obra estratégica que impactará en toda la región”, concluyó.