“Le dieron vida a un peronismo que estaba al borde del nocaut”, cuestionó Alejandro Molinuevo

Molinuevo recordó que, desde su municipio y en sintonía con el diputado nacional Roberto Sánchez, manifestaron disidencias con el presidente Javier Milei en temas como la discapacidad, la educación universitaria y la obra pública. “Lo hicimos con respeto, pero entendíamos que eran cuestiones que había que debatir. Hoy se confirma que fue un error haber cerrado esas discusiones, porque esa decisión le dio vida a un peronismo que estaba casi knockout”, afirmó.