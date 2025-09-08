Bayer Leverkusen sorprendió con el despido de Erik Ten Hag y oficializó a Kasper Hjulmand como nuevo DT

Bayer Leverkusen, vigente campeón de la Bundesliga, vive días de sacudón. El club alemán anunció la llegada del danés Kasper Hjulmand como nuevo director técnico, apenas horas después de confirmar el despido de Erik Ten Hag, quien duró tan solo tres partidos en el cargo.
Ten Hag había asumido tras la partida de Xabi Alonso, ídolo absoluto de los hinchas por haber conquistado la primera Bundesliga en la historia del club. Su debut ilusionó: un 4-0 en la Copa de Alemania contra Sonnenhof Großaspach. Sin embargo, el arranque en liga fue cuesta arriba.
El equipo cayó 2-1 en su estreno ante Hoffenheim como local y luego empató 3-3 frente al Werder Bremen, en un partido en el que no pudo sostener una ventaja de dos goles pese a contar con un jugador más.
Aun así, la directiva explicó que la decisión no estuvo ligada solo a los resultados. Según el comunicado oficial, las “formas” de trabajo y la conclusión de que “no era posible construir un equipo nuevo y exitoso” llevaron a la dirigencia a cortar el ciclo. “Una desvinculación en esta fase temprana era necesaria para alcanzar los objetivos”, remarcaron.
Ten Hag, sorprendido, calificó de “inédita” la determinación de despedirlo después de apenas dos partidos de Bundesliga.
Kasper Hjulmand, el elegido
El parón por la fecha FIFA permitió al Leverkusen moverse rápido. Hjulmand, de 53 años, fue el elegido y asumirá su segunda experiencia en la Bundesliga tras su paso por Mainz en 2014/15.
Con prestigio en su país, Hjulmand llevó al modesto Nordsjælland a pelear títulos y, como seleccionador de Dinamarca entre 2020 y 2024, alcanzó las semifinales de la Euro 2021 y los octavos de final en la Euro 2024. También dirigió al equipo en el Mundial de Qatar 2022.
“Quiero darle forma al futuro del Bayer Leverkusen con una mezcla de jugadores consolidados y jóvenes promesas, especialmente después de los extraordinarios éxitos del pasado”, señaló en su presentación.
Desafíos inmediatos
El nuevo DT tendrá la misión de recomponer un vestuario golpeado y darle identidad a un plantel que no comenzó bien la Bundesliga. Entre los jugadores que buscarán un lugar destacado están tres argentinos: Exequiel Palacios, Ezequiel Fernández y Claudio “Diablito” Echeverri.
La expectativa en Alemania es grande: Hjulmand deberá mostrar rápidamente resultados para que el Bayer Leverkusen vuelva a encaminarse en la defensa de su histórico título.