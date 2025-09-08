Bayer Leverkusen sorprendió con el despido de Erik Ten Hag y oficializó a Kasper Hjulmand como nuevo DT

Aun así, la directiva explicó que la decisión no estuvo ligada solo a los resultados. Según el comunicado oficial, las “formas” de trabajo y la conclusión de que “no era posible construir un equipo nuevo y exitoso” llevaron a la dirigencia a cortar el ciclo. “Una desvinculación en esta fase temprana era necesaria para alcanzar los objetivos”, remarcaron.