"No estoy preparado para esa noticia": los compañeros de Messi se empiezan a despedir del "10"

Leandro Paredes atraviesa un momento especial con la camiseta de Boca y ayer, tras el triunfo sobre Aldosivi, se refirió al presente con el "Xeneize", pero también a Lionel Messi y la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Antes de viajar para sumarse a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, Paredes confesó que aún le cuesta pensar en un retiro cercano de Messi. “No estoy preparado para esa noticia. Lo disfrutaré hasta el último día que decida estar, pero yo me niego a pensarlo”, señaló el futbolista, dejando en claro el impacto que tendría en el plantel y en lo personal la eventual despedida del capitán.
Los primeros en llegar a la concentración
Franco Mastantuono y Claudio Echeverri fueron los primeros en llegar a la concentración de la Selección en Ezeiza. “Diablito” Echeverri también se refirió a Messi en su llegada a Ezeiza. El ex River, que debutó en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen tras salir a préstamo del Manchester City, admitió su admiración y el deseo de verlo más tiempo con la Albiceleste. “Para mí es el mejor de todos. Sería una tristeza que haya jugado su último partido de Eliminatorias en Argentina”, dijo el chaqueño, reflejando el sentimiento de toda una generación de jóvenes futbolistas.
Entre la ilusión que genera la Selección y el envión positivo que vive Boca, Paredes se enfoca en un presente cargado de desafíos, tanto a nivel local como internacional.