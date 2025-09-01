"No estoy preparado para esa noticia": los compañeros de Messi se empiezan a despedir del "10"

Los primeros en llegar a la concentración

Franco Mastantuono y Claudio Echeverri fueron los primeros en llegar a la concentración de la Selección en Ezeiza. “Diablito” Echeverri también se refirió a Messi en su llegada a Ezeiza. El ex River, que debutó en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen tras salir a préstamo del Manchester City, admitió su admiración y el deseo de verlo más tiempo con la Albiceleste. “Para mí es el mejor de todos. Sería una tristeza que haya jugado su último partido de Eliminatorias en Argentina”, dijo el chaqueño, reflejando el sentimiento de toda una generación de jóvenes futbolistas.