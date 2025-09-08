La divertida bitácora de Agustín Creevy en el casamiento de “Tostao” Orlando en Tucumán

Agustín Creevy volvió a sorprender en redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas. El hooker, histórico ex capitán de Los Pumas, publicó un vlog casero sobre su viaje a Tucumán para asistir al casamiento de Matías “Tostao” Orlando, actual jugador de Huirapuca.
“Vamos yendo a la ciudad de Tucumán”, arranca el video, con Creevy relatando el recorrido hacia el norte argentino. A lo largo del material aparecen varias figuras del rugby argentino que acompañaron a Orlando en su día especial. Entre ellos, Pablo Matera, Nicolás Sánchez, Tomás Albornoz y Mateo Carreras, todos en modo distendido y lejos de la presión de la competencia.
En uno de los pasajes más comentados, Creevy enfoca a Matera, que ese está metiendo en una especie de pileta con agua fría, y suelta: “Te explota el tinchómetro”, una frase que causo gracia dentro de sus seguidores.
El video también muestra a Sánchez recomendando cómo comer un clásico tucumano: un sanguche de milanesa acompañado con Mirinda manzana. “Se lo come con Mirinda manzana”, subraya "Cachorro" entre risas, mientras el propio Creevy disfruta de un café en la capital.
Las imágenes se completan con jugadores compartiendo mates, charlas informales y gestos de camaradería que reflejan la intimidad de un grupo de amigos que lleva años compartiendo vestuarios y giras.
“Nuevo VLOG MAL FILMADO por mi. Me fui a Tucumán para el casamiento de @tostiorlando y terminé grabando todo el viaje. Un finde con amigos, risas y buenos momentos. Déjenme en comentarios qué les pareció”, escribió Creevy al compartir el material en sus redes.
Con humor, espontaneidad y mucha complicidad, el video se transformó en una postal distinta del rugby argentino: la de la amistad que trasciende la cancha.