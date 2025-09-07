Tragedia en Leales: tres muertos en un choque frontal sobre la ruta 9

Un grave accidente vial ocurrido esta mañana en Romera Pozo, departamento Leales, dejó como saldo tres víctimas fatales y un herido. El hecho se registró alrededor de las 8.30 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1259.
Según informó el Sistema de Emergencias 911, un llamado alertó sobre el siniestro y dio cuenta de la presencia de personas fallecidas dentro de uno de los vehículos. De inmediato, se dio intervención a la Comisaría de Santa Rosa de Leales, a la Unidad Regional Este y al servicio de emergencias 107.
Sobre la ruta quedaron los restos de un Fiat Palio Weekend blanco y de un Volkswagen Vento azul, que circulaban en direcciones opuestas y que colisionaron de frente.
Fuentes policiales confirmaron que las tres las víctimas fatales viajaban en el Fiat Palio, aunque por el momento no trascendieron sus identidades. Al mando del VW Vento viajaba Facundo Ledesma, que resultó herido y trasladado al Hospital Padilla.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal médico y equipos de emergencia para asistir la situación y ordenar el tránsito en la zona.