Llega la Fiesta de la Empanada: fecha, cartelera de artistas y precio de las entradas

Actividades para la Fiesta de la Empanada en Famaillá

El valor de la entrada se estimó a modo de precio popular, accesible para todos los tucumanos y se fijó en $15.000. Se previó un beneficio para los visitantes el día domingo. Las puertas del predio Simón Nieva de Famaillá, se abrirán a las 9 de la mañana y el ingreso será gratuito hasta las 14. Quienes lleguen a visitar los stands podrán ver también la elección de la mejor empanadera.