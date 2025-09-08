Llega la Fiesta de la Empanada: fecha, cartelera de artistas y precio de las entradas

Este lunes por la mañana se presentó la 46° edición de la Fiesta Nacional de la Empanada. Un año más, Famaillá preparará su mejor plato para recibir a los turistas y los paseantes que llegarán para celebrar. La Secretaría de Comunicación de la Provincia anunció que los festejos vienen “con una cartelera musical de lujo, además del clásico concurso y la mejor gastronomía”.
El cronograma de septiembre está lleno de festejos y, como cada año, se celebrará la Fiesta de la Empanada, un encuentro que celebra al plato típico de Tucumán. Este año, se desarrollará el próximo fin de semana, entre el 12 y el 14 de septiembre en la ciudad también denominada Capital Nacional de la Empanada.
Se trata de uno de los festivales más importantes del norte argentino que reunirá a artistas tanto nacionales como nacionales, para jóvenes, grandes y para toda la familia. También se lelvará a cabo el tradicional Concurso Nacional de Empanadera donde las mejores cocineras competirán para conseguir el título de Mejor Empanada del País.
Actividades para la Fiesta de la Empanada en Famaillá
El valor de la entrada se estimó a modo de precio popular, accesible para todos los tucumanos y se fijó en $15.000. Se previó un beneficio para los visitantes el día domingo. Las puertas del predio Simón Nieva de Famaillá, se abrirán a las 9 de la mañana y el ingreso será gratuito hasta las 14. Quienes lleguen a visitar los stands podrán ver también la elección de la mejor empanadera.
Durante las tres noches se presentarán artistas destacados. Los nombres que más resuenan hasta ahora, son Miranda!, Dyango, Eugenia Quevedo, Los Byby’s, Cecilia Paliza y Destino San Javier.
En esta nueva edición los asistentes podrán recorrer la Ruta de la Empanada, el camino que une a las anteriores campeonas de la ciudad y que invita a conocer la historia y las técnicas detrás de la receta más emblemática de Tucumán.
“Hablar de la Fiesta Nacional de la Empanada es hablar de un todo un hecho cultural y turístico porque mantiene vivas nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia, las conserva y las promociona”, señaló Domingo Amaya, titular de Ente Tucumán Turismo, donde se presentó el evento.