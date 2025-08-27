Otro incendio en cañaverales generó humo y complicó el tránsito en la ruta 38, a la altura del río Famaillá

El hallazgo fue realizado por peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, quienes se dirigían a constatar otro incendio cuando advirtieron el nuevo siniestro. Según se informó, las llamas comprometieron alrededor de 800 metros cuadrados de cañaverales y se propagaron desde un sector con pozones y un basurero, donde se presume que comenzó el fuego.