Secciones
Seguridad

Otro incendio en cañaverales generó humo y complicó el tránsito en la ruta 38, a la altura del río Famaillá

Las llamas afectaron unos 800 metros cuadrados de cañaverales y el humo redujo momentáneamente la visibilidad de los conductores.

Otro incendio en cañaverales generó humo y complicó el tránsito en la ruta 38, a la altura del río Famaillá
Hace 2 Hs

Un nuevo foco de incendio encendió las alarmas este miércoles en la traza nueva de la ruta 38, a la altura del río Famaillá, a unos tres kilómetros del desvío o puente. El fuego afectó cañaverales en pie a la vera de la ruta, generando una densa cortina de humo que complicó de manera momentánea la circulación vehicular.

El hallazgo fue realizado por peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, quienes se dirigían a constatar otro incendio cuando advirtieron el nuevo siniestro. Según se informó, las llamas comprometieron alrededor de 800 metros cuadrados de cañaverales y se propagaron desde un sector con pozones y un basurero, donde se presume que comenzó el fuego.

En el lugar trabajan dos dotaciones de bomberos, con el apoyo de Defensa Civil y personal de Delitos Rurales, para controlar la situación. Hasta el momento no se hallaron personas en el sitio ni se pudo establecer a quién pertenece el terreno afectado.

Tras algunas demoras por la reducción de la visibilidad, el tránsito ya se encuentra normalizado en la zona.

Desde el Ministerio Fiscal recordaron a la ciudadanía la importancia de colaborar con la detección temprana de estos hechos, realizando denuncias inmediatas a través de las vías habilitadas, entre ellas el número telefónico 381 319 5131.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Comentarios