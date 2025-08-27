Otro incendio en cañaverales generó humo y complicó el tránsito en la ruta 38, a la altura del río Famaillá

Un nuevo foco de incendio encendió las alarmas este miércoles en la traza nueva de la ruta 38, a la altura del río Famaillá, a unos tres kilómetros del desvío o puente. El fuego afectó cañaverales en pie a la vera de la ruta, generando una densa cortina de humo que complicó de manera momentánea la circulación vehicular.
El hallazgo fue realizado por peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, quienes se dirigían a constatar otro incendio cuando advirtieron el nuevo siniestro. Según se informó, las llamas comprometieron alrededor de 800 metros cuadrados de cañaverales y se propagaron desde un sector con pozones y un basurero, donde se presume que comenzó el fuego.
En el lugar trabajan dos dotaciones de bomberos, con el apoyo de Defensa Civil y personal de Delitos Rurales, para controlar la situación. Hasta el momento no se hallaron personas en el sitio ni se pudo establecer a quién pertenece el terreno afectado.
Tras algunas demoras por la reducción de la visibilidad, el tránsito ya se encuentra normalizado en la zona.
Desde el Ministerio Fiscal recordaron a la ciudadanía la importancia de colaborar con la detección temprana de estos hechos, realizando denuncias inmediatas a través de las vías habilitadas, entre ellas el número telefónico 381 319 5131.