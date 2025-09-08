Secciones
Cómo alcanzar éxito y felicidad: la recomendación de un especialista de Harvard

El letrado explicó estos consejos como métodos para alcanzar la felicidad, en su libro "The Happines Files".

Cómo alcanzar éxito y felicidad: la recomendación de un especialista de Harvard
Hace 1 Hs

Arthur Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, aportó consejos valiosos para llegar al éxito con conceptos como "pensar como un emprendedor", y agregar "startup". El letrado explicó estos consejos como métodos para alcanzar la felicidad, en su libro "The Happines Files". 

"Si tratas tu vida como un gran emprendedor, trataría una empresa emergente, emocionante, tu vida será más feliz, más significativa y más exitosa de lo que sería de otra manera", subraya Brooks en su libro. Además, plantea que modos de vida como el respeto y la eduación acercan a las personas a incrementar su estado de felicidad.

¿Cuál es el consejo del letrado de Harvard para alcanzar la felicidad?

Según Brooks, tomar riesgos productivos es crucial para el crecimiento personal y el éxito. Él considera riesgos de alto impacto acciones como cambiar de trabajo, mudarse de casa, comprar una propiedad o iniciar una relación seria. Si bien estas decisiones pueden parecer aterradoras, tienen el potencial de romper la rutina y llevar a una vida más plena. Por ejemplo, adquirir una hipoteca para una vivienda es un riesgo financiero, pero puede convertirse en un activo valioso si se gestiona adecuadamente, mientras que comprometerse en una relación puede ofrecer una compañía significativa.

La clave para tomar estos riesgos es encontrar un equilibrio entre la audacia y la reflexión, analizando si el desafío se alinea con nuestras posibilidades y desarrollo personal. Brooks sostiene que el mayor obstáculo es el miedo al arrepentimiento futuro, una habilidad humana de viajar mentalmente en el tiempo e imaginarse sintiendo vergüenza por una decisión actual. Para superar este temor, recomienda empezar con "micro-riesgos" diarios, como iniciar una conversación trivial con un desconocido, para así construir confianza y prepararse para desafíos más ambiciosos.

¿Cuales son las bases para el bienestar según el letrado de Harvard?

Los riesgos solo contribuyen a la felicidad cuando se abordan con un análisis y una planificación cuidadosa. Brooks afirma que, para que un riesgo impulse la felicidad, no se debe actuar por impulso. Un plan bien pensado permite visualizar la persona en la que uno desea convertirse, alguien capaz de enfrentar desafíos difíciles por iniciativa propia.

La metodología de Brooks se alinea con la psicología al destacar la importancia de la acción consciente. Asumir riesgos de manera estratégica, junto con el cuidado de la salud emocional y la consolidación de relaciones fuertes, mejora la capacidad de adaptación. En esencia, Brooks propone "vivir como una startup", combinando la audacia con el autocuidado para modelar un proyecto de vida sólido.

