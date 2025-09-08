Cómo alcanzar éxito y felicidad: la recomendación de un especialista de Harvard

La clave para tomar estos riesgos es encontrar un equilibrio entre la audacia y la reflexión, analizando si el desafío se alinea con nuestras posibilidades y desarrollo personal. Brooks sostiene que el mayor obstáculo es el miedo al arrepentimiento futuro, una habilidad humana de viajar mentalmente en el tiempo e imaginarse sintiendo vergüenza por una decisión actual. Para superar este temor, recomienda empezar con "micro-riesgos" diarios, como iniciar una conversación trivial con un desconocido, para así construir confianza y prepararse para desafíos más ambiciosos.