La San Pablo-T distinguió con el Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Nastari

Fundador y director general de Datagro Group, lidera un equipo con presencia en 51 países y organiza el Global Agribusiness Forum, considerado el mayor foro mundial de agronegocios. Su trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo del etanol y otros biocombustibles en Brasil, y representó a su país en disputas comerciales ante la OMC y la ITC, defendiendo el comercio de azúcar y etanol. Entre sus distinciones se destacan el Premio a la Excelencia Azucarera Plinio Nastari de la Organización Internacional del Azúcar, el Premio al Mérito de Agroenergía en 2018 y su inclusión reiterada entre las 100 personalidades más influyentes en energía y agronegocios a nivel mundial hasta 2024.