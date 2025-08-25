La San Pablo-T distinguió con el Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Nastari

La Universidad de San Pablo-Tucumán (USP-T) otorgó la distinción de Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Mario Nastari en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Salón Oval del Centro Cultural de la institución. El acto comenzó con las palabras de bienvenida de la fundadora de la Universidad, Catalina Lonac, quien destacó la relevancia del homenajeado en el desarrollo de los biocombustibles y su impacto en la sostenibilidad energética.
A continuación, la Secretaria de Energía de Santa Fe y vicepresidenta de la Liga Bioenergética de las Provincias, Verónica Gesse, realizó un repaso de los principales logros académicos y científicos de Nastari, resaltando su influencia en el ámbito internacional. Luego se dio paso al momento más solemne de la jornada: la investidura. En medio de un aplauso cerrado de los presentes, el rector de la USP-T, Dr. Ramiro Albarracín, junto a autoridades de la institución, entregaron al homenajeado el diploma, la medalla bañada en oro y la resolución del Consejo Superior que lo reconoce como Doctor Honoris Causa.
Tras este momento, Plinio Nastari pronunció su Lectio Brevis, en la que subrayó la importancia de los biocombustibles en la transición hacia una nueva matriz energética y su rol en el cuidado del medio ambiente. La ceremonia culminó con un cierre artístico a cargo de la folclorista Noralia Villafañe, quien interpretó las zambas “Agosto en Tucumán” y “Honrar la vida”, generando un clima de emoción y celebración.
El acto contó además con la presencia del Secretario de Producción de la Provincia, Eduardo Castro; la Directora Ejecutiva de la Cía. Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro; la cónsul de Brasil en Tucumán, Marta Sousa; representantes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), y del sector industrial encabezado por Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, entre otras autoridades académicas y empresariales.
Plinio Mario Nastari es un reconocido economista agrícola brasileño, egresado de la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos. Con más de dos décadas como profesor de Economía en la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo, impartió clases de Micro y Macroeconomía, además de programas de posgrado y MBA en agronegocios, en colaboración con universidades de Francia y Estados Unidos. Es miembro de PAPSAC en la Universidad de Harvard y participó como representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Política Energética de Brasil, donde influyó en la definición de políticas energéticas estratégicas.
Fundador y director general de Datagro Group, lidera un equipo con presencia en 51 países y organiza el Global Agribusiness Forum, considerado el mayor foro mundial de agronegocios. Su trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo del etanol y otros biocombustibles en Brasil, y representó a su país en disputas comerciales ante la OMC y la ITC, defendiendo el comercio de azúcar y etanol. Entre sus distinciones se destacan el Premio a la Excelencia Azucarera Plinio Nastari de la Organización Internacional del Azúcar, el Premio al Mérito de Agroenergía en 2018 y su inclusión reiterada entre las 100 personalidades más influyentes en energía y agronegocios a nivel mundial hasta 2024.
La entrega de este reconocimiento por parte de la USP-T constituye un homenaje a una trayectoria de excelencia y un aporte significativo al desarrollo de energías limpias y sustentables a nivel global.