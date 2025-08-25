Secciones
EconomíaNoticias económicas

La San Pablo-T distinguió con el Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Nastari

Referente mundial en el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar y los biocombustibles.

La San Pablo-T distinguió con el Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Nastari
Hace 4 Min

La Universidad de San Pablo-Tucumán (USP-T) otorgó la distinción de Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Mario Nastari en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Salón Oval del Centro Cultural de la institución. El acto comenzó con las palabras de bienvenida de la fundadora de la Universidad, Catalina Lonac, quien destacó la relevancia del homenajeado en el desarrollo de los biocombustibles y su impacto en la sostenibilidad energética.  

A continuación, la Secretaria de Energía de Santa Fe y vicepresidenta de la Liga Bioenergética de las Provincias, Verónica Gesse, realizó un repaso de los principales logros académicos y científicos de Nastari, resaltando su influencia en el ámbito internacional. Luego se dio paso al momento más solemne de la jornada: la investidura. En medio de un aplauso cerrado de los presentes, el rector de la USP-T, Dr. Ramiro Albarracín, junto a autoridades de la institución, entregaron al homenajeado el diploma, la medalla bañada en oro y la resolución del Consejo Superior que lo reconoce como Doctor Honoris Causa.  

Tras este momento, Plinio Nastari pronunció su Lectio Brevis, en la que subrayó la importancia de los biocombustibles en la transición hacia una nueva matriz energética y su rol en el cuidado del medio ambiente. La ceremonia culminó con un cierre artístico a cargo de la folclorista Noralia Villafañe, quien interpretó las zambas “Agosto en Tucumán” y “Honrar la vida”, generando un clima de emoción y celebración.  

La San Pablo-T distinguió con el Doctor Honoris Causa al economista brasileño Plinio Nastari

El acto contó además con la presencia del Secretario de Producción de la Provincia, Eduardo Castro; la Directora Ejecutiva de la Cía. Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro; la cónsul de Brasil en Tucumán, Marta Sousa; representantes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), y del sector industrial encabezado por Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, entre otras autoridades académicas y empresariales.  

Plinio Mario Nastari es un reconocido economista agrícola brasileño, egresado de la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos. Con más de dos décadas como profesor de Economía en la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo, impartió clases de Micro y Macroeconomía, además de programas de posgrado y MBA en agronegocios, en colaboración con universidades de Francia y Estados Unidos. Es miembro de PAPSAC en la Universidad de Harvard y participó como representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Política Energética de Brasil, donde influyó en la definición de políticas energéticas estratégicas.  

Fundador y director general de Datagro Group, lidera un equipo con presencia en 51 países y organiza el Global Agribusiness Forum, considerado el mayor foro mundial de agronegocios. Su trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo del etanol y otros biocombustibles en Brasil, y representó a su país en disputas comerciales ante la OMC y la ITC, defendiendo el comercio de azúcar y etanol. Entre sus distinciones se destacan el Premio a la Excelencia Azucarera Plinio Nastari de la Organización Internacional del Azúcar, el Premio al Mérito de Agroenergía en 2018 y su inclusión reiterada entre las 100 personalidades más influyentes en energía y agronegocios a nivel mundial hasta 2024.  

La entrega de este reconocimiento por parte de la USP-T constituye un homenaje a una trayectoria de excelencia y un aporte significativo al desarrollo de energías limpias y sustentables a nivel global.

Temas Universidad San Pablo-TJorge Rocchia FerroCatalina Lonac
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
1

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
2

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Javier Milei: Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo
6

Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Caputo aseguró que la suba de tasas es transitoria pero que podría resentir la actividad comercial a corto plazo

Caputo aseguró que la suba de tasas es transitoria pero que podría resentir la actividad comercial a corto plazo

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Comentarios