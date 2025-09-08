El gesto silencioso de Edinson Cavani que le salvó la vida a la hija de un periodista uruguayo

En medio de las críticas por su bajo rendimiento en Boca, Edinson Cavani quedó envuelto en una historia que trasciende al fútbol. El delantero uruguayo fue clave para que la hija del periodista y humorista Rafael Cotelo pudiera ser operada de urgencia en Buenos Aires.
La anécdota, que hasta hace unas semanas era conocida solo por un círculo íntimo, salió a la luz gracias a Alejandro Fantino en su ciclo Polifonía. Allí se relató cómo “Matador” apareció en uno de los momentos más difíciles de la vida de su compatriota.
Ema, la hija de Cotelo, padece desde 2015 una condición similar a la hidrocefalia que ya la había llevado a pasar dos veces por el quirófano en Argentina. Cuando una nueva complicación encendió las alarmas, la familia decidió viajar a Buenos Aires en busca de la médica que la había tratado anteriormente.
La urgencia no dio respiro. Apenas llegaron a la clínica, la neurocirujana ordenó internar a la niña y preparar la cirugía. El problema apareció en los trámites administrativos: el costo de la operación debía pagarse en efectivo y de inmediato. “No me alcanzaba ni con todo lo que tenía en la vida”, contó Cotelo.
La reacción de Cavani
Desesperado, el periodista decidió llamar a Cavani, con quien lo une una amistad de años. La respuesta del delantero fue inmediata. “Ya salgo para ahí”, le dijo. Aunque no podía llegar a tiempo, buscó una alternativa. Le pidió a un conocido que vive cerca de la clínica que se acercara con el dinero en su nombre.
Minutos después, en plena madrugada, un hombre apareció con una caja llena de billetes y una frase que Rafa nunca olvidará. “Me mandó el Edi. Si precisás más, esperá que venda unas pizzas más”, le comentó.
Gracias a esa ayuda, la operación se realizó sin demoras y resultó un éxito. “La médica me había dicho que en tres o cuatro horas iba a estar bien, pero después me confesó: ‘Señor, ¿cómo le iba a decir otra cosa?’”, relató el comunicador entre lágrimas.
La historia, que permaneció en silencio durante meses, recién se conoció cuando Fantino la compartió en su programa y el exfutbolista Claudio “Turco” García no dudó en destacar la grandeza del uruguayo. “Es un crack mundial, no se carga a nadie y encima tiene estos gestos que no salen en ningún lado. Hay que respetarlo”, afirmó.
Mientras en la cancha Cavani pelea contra una racha adversa y soporta las críticas por su falta de gol, fuera de ella volvió a demostrar que su verdadera grandeza se mide en actos de humanidad.