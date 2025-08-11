 El mensaje de Cavani en las redes tras el empate de Boca frente a Racing
Secciones
DeportesFútbol

El mensaje de Cavani en las redes tras el empate de Boca frente a Racing

Pese a los silbidos y a su bajo rendimiento, Cavani mantiene su fe intacta y promete seguir luchando para revertir su presente en el "Xeneize".

Hace 3 Hs

El presente de Edinson Cavani en Boca está lejos de su mejor versión. El goleador uruguayo atraviesa un momento difícil, con escasa participación en el juego, pocas chances claras y un rendimiento que genera impaciencia en la hinchada, al punto de recibir silbidos cuando fue reemplazado en el empate 1-1 ante Racing en La Bombonera. Sin embargo, el “Matador” sigue mostrando su faceta más perseverante y asegura que continuará buscando la remontada.

A través de su cuenta de Instagram, Cavani compartió un mensaje breve pero contundente después del clásico frente a la Academia: “A seguir y seguir”. La frase acompañó una imagen que había sido posteada por una fotógrafa que había publicado una postal suya con la leyenda “nunca mucho cuesta poco”, un lema que el uruguayo adoptó como filosofía personal.

Aunque en la previa del partido no parecía estar en los planes iniciales de Miguel Ángel Russo, el delantero de 38 años fue titular y capitán, manteniendo la cinta que suele portar. Durante el encuentro tuvo una ocasión clara -anulada por fuera de juego- y se mostró desconectado del circuito ofensivo, hasta que fue reemplazado por Milton Giménez, autor del empate para Boca. Los murmullos y silbidos desde las tribunas no hicieron mella en su determinación.

Su discurso optimista no es nuevo. Ya tras la eliminación en Copa Argentina, Cavani escribió: “El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… trabajo y confianza muchachos. VAMO’ BOCA”. Palabras similares había pronunciado después de la derrota ante Atlético, donde insistió en “seguir laburando y agachar la cabeza” para cambiar el rumbo.

Temas UruguayClub Atlético Boca JuniorsRonaldoMiguel Ángel RussoEdinson CavaniLa BomboneraEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

No hubo enfrentamientos entre las parcialidades, dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

"No hubo enfrentamientos entre las parcialidades", dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comentarios