El mensaje de Cavani en las redes tras el empate de Boca frente a Racing

Aunque en la previa del partido no parecía estar en los planes iniciales de Miguel Ángel Russo, el delantero de 38 años fue titular y capitán, manteniendo la cinta que suele portar. Durante el encuentro tuvo una ocasión clara -anulada por fuera de juego- y se mostró desconectado del circuito ofensivo, hasta que fue reemplazado por Milton Giménez, autor del empate para Boca. Los murmullos y silbidos desde las tribunas no hicieron mella en su determinación.