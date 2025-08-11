El mensaje de Cavani en las redes tras el empate de Boca frente a Racing

El presente de Edinson Cavani en Boca está lejos de su mejor versión. El goleador uruguayo atraviesa un momento difícil, con escasa participación en el juego, pocas chances claras y un rendimiento que genera impaciencia en la hinchada, al punto de recibir silbidos cuando fue reemplazado en el empate 1-1 ante Racing en La Bombonera. Sin embargo, el “Matador” sigue mostrando su faceta más perseverante y asegura que continuará buscando la remontada.
A través de su cuenta de Instagram, Cavani compartió un mensaje breve pero contundente después del clásico frente a la Academia: “A seguir y seguir”. La frase acompañó una imagen que había sido posteada por una fotógrafa que había publicado una postal suya con la leyenda “nunca mucho cuesta poco”, un lema que el uruguayo adoptó como filosofía personal.
Aunque en la previa del partido no parecía estar en los planes iniciales de Miguel Ángel Russo, el delantero de 38 años fue titular y capitán, manteniendo la cinta que suele portar. Durante el encuentro tuvo una ocasión clara -anulada por fuera de juego- y se mostró desconectado del circuito ofensivo, hasta que fue reemplazado por Milton Giménez, autor del empate para Boca. Los murmullos y silbidos desde las tribunas no hicieron mella en su determinación.
Su discurso optimista no es nuevo. Ya tras la eliminación en Copa Argentina, Cavani escribió: “El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… trabajo y confianza muchachos. VAMO’ BOCA”. Palabras similares había pronunciado después de la derrota ante Atlético, donde insistió en “seguir laburando y agachar la cabeza” para cambiar el rumbo.