Irreconocible: Peter Lanzani sorprendió a todos con su cambio de look

Peter Lanzani se convirtió en uno de los actores más talentosos del plantel argentino de artistas dramáticos. Se puso en la piel de cientos de personajes que a su vez le obligaron a transformar tanto su carácter como su aspecto físico en severas ocasiones, y una de sus últimas apariencias fue la que más resonó entre el público.
El protagonista de Argentina 1985 reapareció en las redes con un look completamente distinto que dejó a la mayoría de usuarios con la boca abierta. Sin su melena y la barba que le caracterizaba, Lanzani se mostró con un aspecto más reservado, el cabello corto y un rostro afeitado, lo que recordó a cómo se veía cuando trabajaba en la famosa tira de Cris Morena.
Un nuevo papel, un nuevo aspecto
El actor que hace una semana habló en una sentida entrevista sobre las críticas a su aspecto, apareció en imágenes con un look opuesto al que adoptó en el último tiempo. Pero el radical cambio estuvo lejos de atender a los comentarios que rozaban los prejuicios, así como de las modas y las tendencias, ya que su nuevo estilo obedece a su nuevo papel en el Emperador de Gynt.
El nuevo rol que asumirá Lanzani en la adaptación teatral de "Peer Gynt" requirió de todo su compromiso, tanto actoral como estético. Esta obra promete ser una de las grandes apuestas escénicas del año y el actor, quien se pondrá en la piel de Pedro Gynt, atravesó una transformación integral que abarcó también lo físico y demostró nuevamente la entrega con la que el intérprete asume cada uno de sus papeles.
Pelo corto, largo, barba, ropa de época, más moderna, a veces juvenil, otras veces más "sobria", Peter Lanzani demuestra constantemente la versatilidad que le caracteriza, tanto desde lo físico como en su desempeño actoral. Con decisiones arriesgadas, proyectos independientes y papeles fuera de lo común, el actor se transformó en la piel de estafadores, criminales, deportistas y abogados.
La reacción de internet
Una de las fotos más virales del nuevo estilo de Lanzani ocurrió a la salida de una de las funciones. La multitud de fanáticos que lo esperaba para conseguir un autógrafo o una selfie con el actor, así como darle sus palabras de aliento, compartieron las fotografías que obtuvieron de ese momento. A su vez, Peter posteó algunos videos realizados dentro del teatro por sus amigos invitados. En los mismos se lo puede ver en su nuevo rol, vestido de época y con su pelo corto poblado de rulos.