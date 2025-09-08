Irreconocible: Peter Lanzani sorprendió a todos con su cambio de look

La reacción de internet

Una de las fotos más virales del nuevo estilo de Lanzani ocurrió a la salida de una de las funciones. La multitud de fanáticos que lo esperaba para conseguir un autógrafo o una selfie con el actor, así como darle sus palabras de aliento, compartieron las fotografías que obtuvieron de ese momento. A su vez, Peter posteó algunos videos realizados dentro del teatro por sus amigos invitados. En los mismos se lo puede ver en su nuevo rol, vestido de época y con su pelo corto poblado de rulos.