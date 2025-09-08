Secciones
EspectáculosFamosos

Irreconocible: Peter Lanzani sorprendió a todos con su cambio de look

Las redes sociales se encontraron con un Peter Lanzani completamente diferente.

Peter Lanzani y su radical cambio de look. Peter Lanzani y su radical cambio de look.
Hace 1 Hs

Peter Lanzani se convirtió en uno de los actores más talentosos del plantel argentino de artistas dramáticos. Se puso en la piel de cientos de personajes que a su vez le obligaron a transformar tanto su carácter como su aspecto físico en severas ocasiones, y una de sus últimas apariencias fue la que más resonó entre el público.

El protagonista de Argentina 1985 reapareció en las redes con un look completamente distinto que dejó a la mayoría de usuarios con la boca abierta. Sin su melena y la barba que le caracterizaba, Lanzani se mostró con un aspecto más reservado, el cabello corto y un rostro afeitado, lo que recordó a cómo se veía cuando trabajaba en la famosa tira de Cris Morena.

Un nuevo papel, un nuevo aspecto

El actor que hace una semana habló en una sentida entrevista sobre las críticas a su aspecto, apareció en imágenes con un look opuesto al que adoptó en el último tiempo. Pero el radical cambio estuvo lejos de atender a los comentarios que rozaban los prejuicios, así como de las modas y las tendencias, ya que su nuevo estilo obedece a su nuevo papel en el Emperador de Gynt.

El nuevo rol que asumirá Lanzani en la adaptación teatral de "Peer Gynt" requirió de todo su compromiso, tanto actoral como estético. Esta obra promete ser una de las grandes apuestas escénicas del año y el actor, quien se pondrá en la piel de Pedro Gynt, atravesó una transformación integral que abarcó también lo físico y demostró nuevamente la entrega con la que el intérprete asume cada uno de sus papeles.

El nuevo look de Peter Lanzani que sorprendió a todos. El nuevo look de Peter Lanzani que sorprendió a todos. (Foto: X)

Pelo corto, largo, barba, ropa de época, más moderna, a veces juvenil, otras veces más "sobria", Peter Lanzani demuestra constantemente la versatilidad que le caracteriza, tanto desde lo físico como en su desempeño actoral. Con decisiones arriesgadas, proyectos independientes y papeles fuera de lo común, el actor se transformó en la piel de estafadores, criminales, deportistas y abogados.

La reacción de internet

Una de las fotos más virales del nuevo estilo de Lanzani ocurrió a la salida de una de las funciones. La multitud de fanáticos que lo esperaba para conseguir un autógrafo o una selfie con el actor, así como darle sus palabras de aliento, compartieron las fotografías que obtuvieron de ese momento. A su vez, Peter posteó algunos videos realizados dentro del teatro por sus amigos invitados. En los mismos se lo puede ver en su nuevo rol, vestido de época y con su pelo corto poblado de rulos.

Apenas se conocieron las imágenes de su nueva apariencia, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el cambio. En X, el nombre del actor se volvió tendencia rápidamente. “Ahora todas aman a Peter Lanzani de nuevo porque se cortó el pelo”, ironizó una usuaria. Otros fueron más directos: “Lo hermoso que está Peter Lanzani, además es un amor”; “Bueno, si Peter Lanzani se cortó el pelo yo también me lo corto” y “Peter Lanzani se cortó el pelo, ¿será una señal?”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon.​

Temas Peter Lanzani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Duele que me traten de sucio o linyera: el afligido descargo de Peter Lanzani

"Duele que me traten de sucio o linyera": el afligido descargo de Peter Lanzani

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
3

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
4

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
5

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
6

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Más Noticias
Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

Comentarios