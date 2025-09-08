El insólito testamento que convertiría a Neymar en heredero de una fortuna millonaria

La decisión del empresario, que permanece en el anonimato, tiene un trasfondo personal. Según trascendió, eligió a Neymar porque se siente identificado con él, en especial por la relación que mantiene con su padre, Neymar Santos Sr. “Su vínculo me recuerda mucho al que tuve con el mío, que ya falleció”, habría explicado. También resaltó que lo considera “un hombre de familia” y que no ve en él un “cazafortunas, algo poco común hoy en día”.