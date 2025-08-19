Neymar volvería a la selección brasileña en las últimas fechas de las Eliminatorias

El calendario marca que Brasil recibirá a Chile el jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná y luego visitará a Bolivia el martes 9 en la altura de El Alto. Según informó Globoesporte, Neymar es considerado una fija en la convocatoria, mientras que Rodrygo y Éder Militao son los otros nombres confirmados del Real Madrid. En cambio, Vinicius Junior no será tenido en cuenta: acumula amarillas y no podrá jugar contra Chile, por lo que fue liberado también del viaje a Bolivia.