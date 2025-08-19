Neymar volvería a la selección brasileña en las últimas fechas de las Eliminatorias

Después de casi dos temporadas sin vestir la camiseta de Brasil, Neymar volvería a jugar con la "Verdeamarela" en la próxima fecha FIFA. El delantero quedó incluido en la prelista de Carlo Ancelotti para los encuentros ante Chile y Bolivia, correspondientes a las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.
El calendario marca que Brasil recibirá a Chile el jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná y luego visitará a Bolivia el martes 9 en la altura de El Alto. Según informó Globoesporte, Neymar es considerado una fija en la convocatoria, mientras que Rodrygo y Éder Militao son los otros nombres confirmados del Real Madrid. En cambio, Vinicius Junior no será tenido en cuenta: acumula amarillas y no podrá jugar contra Chile, por lo que fue liberado también del viaje a Bolivia.
Neymar, de 32 años, no juega con su selección desde hace casi dos años debido a dos lesiones graves en la rodilla izquierda (rotura de ligamento cruzado y menisco) que lo alejaron más de un año de las canchas. El atacante del Santos se perdió la última convocatoria por una molestia física, pero ahora está en condiciones de regresar.
“Todos conocen mi estilo, estoy disponible, todavía me siento bien. Así que depende de ellos”, había declarado semanas atrás, tras marcar dos goles en un triunfo de Santos sobre Juventude por el Brasileirao.
Actualmente, el equipo paulista ocupa el puesto 15° en la tabla con 19 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso.