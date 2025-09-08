Transporte público: sin colectivos en la línea 8 y frecuencias limitadas en la 131

Las empresas, por su parte, habían presentado a fines de agosto una nota en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la que expusieron problemas financieros. Entre las causas mencionaron la caída en la cantidad de pasajeros transportados y la proliferación de medios alternativos de traslado, tanto legales como ilegales, que ofrecen tarifas más bajas. Entre ellos señalaron a las aplicaciones de transporte privado como Uber o Cabify.