Transporte público: sin colectivos en la línea 8 y frecuencias limitadas en la 131

El conflicto tiene como trasfondo la falta de pago de salarios; se esperan definiciones en las negociaciones entre los empresarios y UTA.

Hace 1 Hs

Desde el fin de semana, dos líneas de colectivos mantienen interrumpido o reducido su servicio en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán. Se trata de la línea 8, de carácter urbano, y la línea 131, de recorrido interurbano.

Según se informó, la línea 8 se encuentra completamente paralizada. Alrededor de 100 trabajadores de la empresa dejaron de prestar servicios, lo que afecta la conexión entre el oeste y el norte de la capital con la zona sur.

En el caso de la línea 131, que une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo y Lomas de Tafí, el servicio se brinda de manera parcial. Según trascendió, solo la mitad de las unidades están circulando, mientras que algunas frecuencias son cubiertas por colectivos de otras líneas que comparten parte del recorrido.

El conflicto tiene como trasfondo la falta de pago de salarios. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que los fondos correspondientes a los sueldos habrían sido transferidos por el concesionario, pero no impactaron en las cuentas bancarias de los choferes.

Las empresas, por su parte, habían presentado a fines de agosto una nota en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la que expusieron problemas financieros. Entre las causas mencionaron la caída en la cantidad de pasajeros transportados y la proliferación de medios alternativos de traslado, tanto legales como ilegales, que ofrecen tarifas más bajas. Entre ellos señalaron a las aplicaciones de transporte privado como Uber o Cabify.

En las próximas horas se esperan definiciones en las negociaciones entre los empresarios del transporte y el gremio de los choferes.

