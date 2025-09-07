Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open 2025

Un campeón que hace historia

Por este título, Alcaraz se llevó un premio de 5 millones de dólares, el más alto otorgado en un Grand Slam. Con apenas 22 años y 125 días, se convirtió en el segundo jugador más joven de la era abierta en alcanzar seis trofeos grandes, solo por detrás de Björn Borg, que lo consiguió en Wimbledon 1978 con 22 años y 32 días, y por delante de Rafael Nadal, que lo había logrado a los 22 años y 243 días. Una nueva página dorada para un tenista que no se cansa de sorprender.