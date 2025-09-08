Llega el nuevo Iphone 17: cuáles serán las novedades y cómo se puede seguir el evento desde Argentina

Apple presentará este martes la nueva línea de iPhone 17, una serie de dispositivos que, según las filtraciones, van a redefinir el diseño y el rendimiento de los teléfonos de la marca. Con un modelo ultra fino, cámaras de última generación y mejoras impulsadas por inteligencia artificial, la compañía creada por Steve Jobs busca dar un golpe de timón en el mercado y recuperar el trono de la innovación.
Todo sucederá en el “Awe Dropping”, el evento anual de Apple programado para el martes 9 de septiembre, en su campus central de Cupertino, California. Se espera que sea la presentación de productos más grande del año para la compañía, un momento crucial en el que no solo conoceremos a los nuevos integrantes de la familia iPhone, sino también una serie de dispositivos y actualizaciones de software que fortalecerán su ecosistema.
Entre los rumores más fuertes, uno de los más comentados es la inclusión del iPhone 17 Air, un modelo que se sumará a la línea para reemplazar al Plus. Las filtraciones indican que este podría ser el smartphone más delgado que Apple haya fabricado, con un grosor de entre 5,5 y 6,6 milímetros, superando incluso a los nuevos iPad Pro M4. Este diseño radical estaría acompañado por un rediseño total del módulo de cámaras, que ahora sería horizontal en la parte trasera, similar al estilo de los Google Pixel.
Las características clave del iPhone 17
La serie iPhone 17 vendría en cuatro modelos: el estándar, el Air, el Pro y el Pro Max. En cuanto al rendimiento, el modelo base llevaría el chip A18 Pro, mientras que los modelos Air, Pro y Pro Max estrenarían el A19 Pro. Se espera que el A19 Pro sea un procesador de 3 nanómetros de tercera generación, una arquitectura que permitirá potenciar aún más las tareas avanzadas, como la fotografía computacional y la grabación de video en alta resolución. Esta mejora en la potencia del procesador no solo se notaría en la velocidad de las aplicaciones, sino también en la fluidez de las funciones de inteligencia artificial que se espera que tenga el nuevo sistema operativo.
Las cámaras también se llevarían una de las grandes actualizaciones. Los modelos Pro y Pro Max tendrían una apertura variable en su lente principal, una característica que permitiría a los usuarios tener un control más preciso sobre la cantidad de luz que ingresa al sensor, mejorando la calidad de las fotos en distintas condiciones. Además, tendrían una cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles, lo que se traduciría en imágenes con un nivel de detalle mucho mayor.
Por primera vez, la cámara frontal de los teléfonos de Apple alcanzaría los 24 megapíxeles. Otra novedad que entusiasma a los usuarios es la posible grabación de video con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo, así como la llegada del video en 8K, una función que hasta ahora estaba limitada a pocos dispositivos en el mercado.
Otras sorpresas de Apple
El evento de Apple no se concentrará únicamente en los nuevos teléfonos. También se espera la presentación de nuevas versiones de sus relojes inteligentes: el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. El Series 11 podría venir con un diseño más delgado y nuevas funciones de salud, como un monitoreo mejorado del oxígeno en sangre, mientras que el Ultra 3 tendría conectividad satelital para situaciones de emergencia, un chip S11 y la posibilidad de monitorear la presión arterial. Además, se espera que el evento sea el escenario de los nuevos AirPods Pro 3, con mejoras en el audio y un enfoque en el seguimiento de la salud a través de sensores integrados que podrían medir la temperatura o el pulso. También existe la posibilidad de que se anuncie un nuevo Apple TV 4K y un Apple HomePod.
En cuanto al software, Apple presentará el iOS 26, una actualización que trae un nuevo lenguaje de diseño unificado llamado "Liquid Glass" que se siente como si fuera una gota de agua. Se espera que esta interfaz, influenciada por el visionOS, use elementos translúcidos que reaccionan al movimiento y a la interacción del usuario, lo que hará que la Dynamic Island sea más fluida y visualmente atractiva. Los avances en Apple Intelligence (IA), la propuesta de inteligencia artificial de la compañía, también jugarán un papel central, mejorando funciones como la edición de fotos, la generación de textos y la organización de la información en el teléfono.
Estas novedades de IA se integrarían a fondo en las aplicaciones nativas de Apple, como Siri y la suite de productividad, para ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente. Toda la información mencionada se basa en rumores y filtraciones, recopilada de distintos medios como TechRadar e Infobae, que cubrirán el evento de forma exhaustiva.
Cómo ver el evento de Apple desde Argentina
Para ver el evento desde la Argentina, hay que sintonizar a las 14 horas del martes 9 de septiembre. La transmisión en vivo estará disponible en varios canales, incluido el canal de YouTube de Apple Event. Este evento es uno de los más esperados por los fanáticos de la tecnología en todo el mundo y promete marcar el rumbo de la industria para el próximo año.
Cuál será el precio del nuevo Iphone 17
Según Bloomberg, los precios de la nueva línea 17 de los Iphone tendrán estos precios en Estados Unidos.
- iPhone 17: US$ 799(128GB),US$ 899 (256 GB), US$ 1.099 (512 GB)
- iPhone 17 Air: US$ 1.099(256GB),US$ 1.299 (512 GB), US$ 1.499 (1 TB)
- iPhone 17 Pro: US$ 1.199(256GB),US$ 1.399 (512 GB), US$ 1.599 (1 TB)