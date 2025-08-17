Atención: WhatsApp lanzó una nueva función para proteger la privacidad de los chats

WhatsApp presentó una nueva herramienta llamada Privacidad avanzada del chat, pensada para brindar una protección extra en las conversaciones y mejorar el control sobre los datos que se comparten dentro de la app.
Esta nueva función tiene como objetivo principal evitar que mensajes, archivos o información personal sean utilizados fuera del contexto original, lo que representa una respuesta directa a los crecientes riesgos digitales. Con esta herramienta, se limita la exportación de chats, la descarga automática de archivos y el uso de las conversaciones por parte de sistemas de inteligencia artificial.
Protección para contextos sensibles
El nuevo desarrollo está especialmente diseñado para situaciones delicadas, como grupos en los que los participantes no se conocen entre sí, pero necesitan compartir información sensible. Esto puede incluir la organización de actividades comunitarias o el intercambio de datos personales.
WhatsApp refuerza así su compromiso con la privacidad, que en los últimos años se convirtió en una prioridad global, especialmente en entornos digitales donde el resguardo de la información es fundamental.
Cómo activar la Privacidad avanzada del chat
Para habilitar esta nueva función, el usuario debe ingresar al chat deseado, tocar el nombre del contacto o grupo en la parte superior y activar la opción correspondiente dentro del menú. Una vez activada, se restringe la exportación de mensajes, la descarga automática de archivos y el posible uso de los contenidos con inteligencia artificial. El objetivo es claro: que todo lo compartido permanezca estrictamente dentro de la conversación.
La herramienta ya está disponible en la versión más reciente de la aplicación, tanto para chats individuales como grupales. Además, WhatsApp adelantó que en próximas actualizaciones se sumarán nuevas configuraciones que elevarán aún más el nivel de protección.
Esta novedad se integra a un conjunto de funciones que la app ya ofrece para proteger a sus usuarios. Entre ellas, se destacan el cifrado de extremo a extremo, el bloqueo de chats mediante contraseña, huella digital o reconocimiento facial, la verificación en dos pasos, los mensajes temporales que se eliminan automáticamente, el control sobre la visibilidad de información personal, y la posibilidad de reportar o bloquear contactos.