Atención: WhatsApp lanzó una nueva función para proteger la privacidad de los chats

Esta novedad se integra a un conjunto de funciones que la app ya ofrece para proteger a sus usuarios. Entre ellas, se destacan el cifrado de extremo a extremo, el bloqueo de chats mediante contraseña, huella digital o reconocimiento facial, la verificación en dos pasos, los mensajes temporales que se eliminan automáticamente, el control sobre la visibilidad de información personal, y la posibilidad de reportar o bloquear contactos.