Qué necesitás saber para ingresar al Banco Mundial y mudarte a Washington

La convocatoria para el Programa de Jóvenes Profesionales cierra el 30 de septiembre y ofrece un contrato de dos años.

CONVOCATORIA. El Programa de Jóvenes Profesionales del Banco Mundial ofrece a jóvenes con maestría la posibilidad de iniciar un camino en desarrollo internacional.
Hace 1 Hs

El Grupo Banco Mundial anunció la apertura de su Programa de Jóvenes Profesionales (PPJ), una convocatoria de gran valor para jóvenes. Las inscripciones para la edición 2025 permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre. El resultado del proceso será notificado en enero de 2026.

Este programa busca atraer a los mejores talentos del mundo con el objetivo de formar futuros líderes en desarrollo económico y social. Los seleccionados se incorporarán al Banco Mundial a partir del 1 de septiembre de 2026, con un contrato inicial de dos años que puede extenderse en función del desempeño.

El Banco Mundial cuenta con 189 países miembros, personal de más de 170 nacionalidades y oficinas en 130 lugares distintos. Desde Washington hasta Asia o África, el PPJ se presenta como una plataforma para quienes deseen trabajar en proyectos de impacto global.

Requisitos y condiciones

El perfil que busca la organización incluye un título de maestría (o superior), entre 2 y 6 años de experiencia profesional, y un sólido dominio del inglés. También se valora el conocimiento de otros idiomas.

Se exige que el candidato no haya tenido un contrato vigente con la institución. Sin embargo, los ex pasantes o asistentes de investigación sí pueden presentarse.

Los seleccionados recibirán condiciones laborales competitivas, incluyendo la posibilidad de acceder a una visa tipo G. La mayoría trabajará en Washington, aunque también existe la opción de desempeñarse en oficinas regionales.

Áreas disponibles

Al postularse, cada joven puede elegir un área principal y señalar hasta dos adicionales como preferencia. La recomendación es analizar con cuidado cuál se adapta mejor al perfil académico y profesional.

Operaciones:

- Personas: Salud, educación, protección social.

- Prosperidad: Políticas económicas, pobreza y equidad, instituciones, finanzas y competitividad.

- Planeta: Agricultura, medio ambiente, agua, clima.

- Infraestructura: Energía y extractivas, transporte, desarrollo urbano, financiamiento de infraestructura sostenible.

- Digital: Transformación digital y reducción de la brecha tecnológica.

- Inversión (IFC y MIGA): Consultoría, financiamiento concesional, derivados y finanzas estructuradas, préstamos y movilización de recursos.

- Resultados: Monitoreo de impacto y gestión de proyectos.

Funciones especializadas:

- Legal: Diseño de proyectos, finanzas corporativas y asesoramiento jurídico.

- Tecnología de la Información y Soluciones: Ciencia de datos, plataformas digitales y soluciones operativas.

- Presupuesto y planificación estratégica: Asignación de recursos, control de riesgos, revisión de desempeño.

Proceso de postulación

El Banco Mundial exige que cada postulante justifique la elección del área en función de su experiencia y conocimientos técnicos.

Para postularse, los jóvenes deben ingresar a la página oficial del Banco Mundial y dirigirse a la sección “Programas y Pasantías”. Al deslizar el menú encontrarán el Programa de Jóvenes Profesionales. El primer paso es crear un perfil en el Portal de Empleo, con un nombre de usuario y contraseña. Es importante guardar estos datos, ya que serán necesarios para dar seguimiento al estado de la solicitud.

La postulación requiere cargar el CV, copia del pasaporte, documentación académica y carta de inscripción. Las entrevistas se realizarán entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y los resultados estarán disponibles a finales de ese mes.

Por qué postularse

Más allá de un contrato laboral, el PPJ representa la posibilidad de integrarse en una comunidad con influencia real en el desarrollo global. Es una plataforma de aprendizaje, liderazgo y crecimiento personal que permite a los jóvenes profesionales dejar huella en temas cruciales para el futuro: desde el cambio climático hasta la inclusión social.

