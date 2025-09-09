Qué necesitás saber para ingresar al Banco Mundial y mudarte a Washington

Para postularse, los jóvenes deben ingresar a la página oficial del Banco Mundial y dirigirse a la sección “Programas y Pasantías”. Al deslizar el menú encontrarán el Programa de Jóvenes Profesionales. El primer paso es crear un perfil en el Portal de Empleo, con un nombre de usuario y contraseña. Es importante guardar estos datos, ya que serán necesarios para dar seguimiento al estado de la solicitud.