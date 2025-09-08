Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66

El futuro de las finanzas ya no se escribe sólo en oficinas de ejecutivos, sino también en las aulas universitarias. Con esa premisa, la fintech Global66 lanzó el Global Challenge, un concurso regional que invita a jóvenes de la Argentina, Chile y Colombia a crear soluciones con inteligencia artificial (IA) para transformar la manera en la que millones de personas gestionan su dinero.
Los premios son llamativos: los ganadores recibirán U$S 3.000 por una pasantía rentada de tres meses en la compañía y, además, viajarán a Punta Cana en noviembre para un encuentro exclusivo con líderes del ecosistema fintech.
“Quien no esté trabajando con IA hoy se está quedando atrás. Buscamos que los mejores estudiantes desarrollen proyectos que mejoren la seguridad y la experiencia de millones de clientes”, explicó Tomás Bercovich, CEO y cofundador de Global66.
¿Cómo acceder?
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre mediante el sitio oficial del concurso: global66.com/ar/concurso-reto-universitarios-ia/ Para participar, los estudiantes deberán formar un equipo de cinco integrantes y presentar una propuesta innovadora.
La idea debe ser viable, escalable y medible, con capacidad de adaptarse a distintos países y regulaciones. El objetivo es que las iniciativas muestren cómo la inteligencia artificial puede resolver problemas estratégicos de la compañía y aportar un valor diferencial.
“Las mejores ideas merecen implementarse, no quedarse en un documento. Queremos soluciones que cambien la experiencia de millones de personas”, subrayaron en la fintech organizadora.
¿Quiénes pueden participar?
El desafío está abierto a estudiantes universitarios de los últimos semestres de cualquier carrera en universidades de la Argentina, Chile y Colombia.
Las propuestas pueden orientarse a distintas áreas: producto, crecimiento, recursos humanos, comunicación, marketing, compliance, prevención de fraudes o conciliaciones financieras. Lo importante es que cada proyecto muestre de manera concreta cómo la IA puede mejorar procesos y experiencias en un contexto regional.
Los equipos finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus ideas ante expertos y directivos de Global66, y de demostrar el impacto real de la innovación universitaria en la industria financiera. La experiencia busca tender un puente directo entre el talento joven y los profesionales de alto nivel que lideran la transformación digital de las finanzas en la región.