Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66

El futuro de las finanzas ya no se escribe sólo en oficinas de ejecutivos, sino también en las aulas universitarias. Con esa premisa, la fintech Global66 lanzó el Global Challenge, un concurso regional que invita a jóvenes de la Argentina, Chile y Colombia a crear soluciones con inteligencia artificial (IA) para transformar la manera en la que millones de personas gestionan su dinero.