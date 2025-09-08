Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Domingo exigente en pista

Colapinto largó 16º y llegó 17º en el histórico trazado italiano, en un Alpine A525 que volvió a mostrar su déficit de potencia, con una diferencia estimada de entre 20 y 30 caballos de fuerza. El argentino llegó a ubicarse en la undécima posición antes de su detención en la vuelta 33, pero sobre el final debió cederle la posición a Pierre Gasly por orden del equipo.