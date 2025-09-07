Secciones
Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

El piloto argentino terminó 17º en el Gran Premio de Italia y expresó bronca por la falta de potencia del Alpine, errores estratégicos y órdenes de equipo incomprensibles. Ahora apunta a mejorar de cara a Azerbaiyán.

Hace 1 Hs

Franco Colapinto vivió un domingo de bronca en el mítico circuito de Monza. El argentino finalizó 17º en el Gran Premio de Italia, una carrera que definió como “muy larga y dura”, marcada por la falta de competitividad de su Alpine. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco logró destacarse y terminó 16º.

El joven piloto explicó que la principal dificultad fue la ausencia de ritmo y potencia en un trazado donde la velocidad punta es clave: “No teníamos ritmo, no pudimos hacer nada. Una pena”, resumió. A ello se sumó la sensación de aislamiento en pista y una estrategia cuestionada. Colapinto señaló una “mala entrada en boxes” y lamentó que “el neumático duro fue mucho mejor”, algo que su ingeniero, Stuart Barlow, reconoció al admitir que fue “una tarde muy difícil”.

La frustración creció en las últimas vueltas cuando Alpine le ordenó intercambiar posiciones con Gasly. “No sé cuál fue el objetivo, no sé…”, dijo Colapinto, visiblemente molesto. Esa maniobra, sumada a la imposibilidad de luchar en condiciones reales, contrastó con el 11º puesto que había alcanzado una semana antes en Países Bajos, donde había quedado al borde de sus primeros puntos en Fórmula 1.

“Hay que mejorar”, subrayó Colapinto al concluir, dejando en claro que espera un cambio radical de cara al próximo desafío: el Gran Premio de Azerbaiyán, del 19 al 21 de septiembre. En Bakú, Alpine deberá “barajar y dar de nuevo” para revertir un presente que golpea las expectativas del piloto argentino en su temporada debut.

Temas Fórmula 1Países BajosArgentinaPierre GaslyAzerbaiyánFranco ColapintoMonza
