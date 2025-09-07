Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

El joven piloto explicó que la principal dificultad fue la ausencia de ritmo y potencia en un trazado donde la velocidad punta es clave: “No teníamos ritmo, no pudimos hacer nada. Una pena”, resumió. A ello se sumó la sensación de aislamiento en pista y una estrategia cuestionada. Colapinto señaló una “mala entrada en boxes” y lamentó que “el neumático duro fue mucho mejor”, algo que su ingeniero, Stuart Barlow, reconoció al admitir que fue “una tarde muy difícil”.