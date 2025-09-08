Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 7?

Un nuevo sorteo del Tuqui 10, el convocante juego de la Caja Popular de Ahorros, se llevó a cabo este domingo a través de Canal 10. También se publicó en las redes sociales de la entidad financiera. Para la ocasión, se jugó el premio que había alcanzado los $55 millones, mientras que hubo ganadores de la categoría "Seguro Sale", "Número de cartón" y "Cuponera" o "Sorteo Especial".