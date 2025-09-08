Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Los dirigentes peronistas de Tucumán se sumaron al contundente triunfo de Fuerza Patria en las legislativas bonaerenses, el cual los ilusiona de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Victoria contundente, unidad, un freno a las políticas nacionales y hasta de paliza fueron algunas de las expresiones que volcaron los referentes en sus redes sociales.
El gobernador y candidato a diputado por el frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, fue de los más mesurados, pero claros en sus redes sociales. “En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador, Axel Kicillof, por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno nacional”, dijo, sin mencionar al presidente, Javier Milei. Y agregó en su cuenta de X: “estos resultados nos marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una patria mejor”.
El senador y candidato suplente Juan Manzur también se expresó sobre el mapa de Buenos Aires pintado mayormente de celeste. En diálogo con LA GACETA, se mostró optimista, pero a la vez cauto en relación a lo que puede suceder en el país en los próximos días. “La situación nacional es compleja y hay que ver cómo reacciona el Gobierno y la economía”, apuntó. Consideró que la buena performance del justicialismo tiene que ver con un “voto de la sociedad a favor de las políticas que defendemos, para proteger a los más vulnerables. Es a favor de la salud y de la educación públicas y de la inclusión. El Gobierno va por otro andarivel”.
A través de sus redes sociales, fue más tajante: “la contundente victoria del peronismo en las elecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires representa un freno a la política de ajuste del Gobierno nacional y, al mismo tiempo, nos compromete a seguir trabajando por la unidad de nuestro movimiento en todo el país”.
“La esperanza”
El ministro del Interior, Darío Monteros, consideró que el pueblo bonaerense habló fuerte y claro. “Fuerza Patria demostró que el peronismo sigue siendo la esperanza de millones de argentinos. Esta victoria nos llena de optimismo de cara al 26 de octubre, porque sabemos que cuando hay unidad, compromiso y trabajo, los pueblos acompañan”, remarcó. Añadió que se redoblarán los esfuerzos en Tucumán. “Este resultado nos marca el camino: con fe, militancia y unidad, el 26 de octubre el peronismo volverá a ser protagonista a nivel nacional”, expuso.
La intendenta de Lules, Marta Albarracín, publicó que “la derrota de Milei en Buenos Aires no es un simple resultado electoral: es el grito social contra un modelo que desprecia a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores”. Gonzalo Monteros, intendente bandeño, llamó a frenar al oficialismo nacional. “Hay que poner un freno a los que insultan, a los que hacen elegir un jubilado entre comer o pagar la luz, a un trabajador hacer más horas para llegar fin de mes”, expuso.
La diputada y candidata Gladys Medina, en tanto, remarcó que los resultados en Buenos Aires demuestran que “los argentinos no permitiremos que nos avancen con los derechos conquistados con lucha”. El también diputado Pablo Yedlin celebró los 47 puntos que cosechó el peronismo en el distrito más grande de la Argentina. “El contundente resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires es una muestra del modelo de país que la gente quiere y necesita”, escribió. Su hermano, el legislador Gabriel Yedlin, fue mucho más duro con sus palabras. “Paliza electoral en Buenos Aires (40% del electorado nacional) poniendo freno a Milei. Terremoto político que mañana (por hoy) podría ser financiero también, redactó en su cuenta de la red X.
La parlamentaria provincial Carolina Vargas Aignasse consideró que La Libertad Avanza debe rectificar el rumbo. “La voluntad del pueblo es soberana y en provincia de Buenos Aires el pueblo argentino le dijo basta a este modelo de crueldad del gobierno nacional. Ruego estén a la altura para reconocer la derrota y rectificar este rumbo que está destrozando nuestra patria”, dijo.
Voces opositoras
También hubo voces en la oposición que se refirieron a la derrota del partido de Milei en Buenos Aires. El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo “Freddy” Toscano remarcó que el pueblo se expresa cuando vota y que hoy fue contundente. “Rechazó a un presidente violento, que atacó a jubilados, a discapacitados y que recortó educación, ciencia, salud y obra pública. No queremos más ajuste que duele, queremos un futuro que incluya a todos”, declaró. Resaltó que el rumbo que la Argentina necesita y que Unidos por Tucumán, con Roberto Sánchez a la cabeza, va a defender Tucumán y a trabajar por el progreso y bienestar de los tucumanos.
Mientras que el concejal capitalino Federico Romano Norri (UCR), analizó que los bonaerenses no sólo se expresaron a favor de Kicillof, sino fundamentalmente poniendo un límite al abuso de poder y al autoritarismo. “No ganó el kichnerismo, ganó la política bien entendida, ganó la cercanía a la gente, la gestión diaria, la solidaridad social, la política al servicio del ciudadano. Le pusieron un freno a quien a costa de los números pretendió sacar de las prioridades a los jubilados, discapacitados, a la ciencia y la tecnología, a la educación pública, y a tantos otros.