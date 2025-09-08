Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

El senador y candidato suplente Juan Manzur también se expresó sobre el mapa de Buenos Aires pintado mayormente de celeste. En diálogo con LA GACETA, se mostró optimista, pero a la vez cauto en relación a lo que puede suceder en el país en los próximos días. “La situación nacional es compleja y hay que ver cómo reacciona el Gobierno y la economía”, apuntó. Consideró que la buena performance del justicialismo tiene que ver con un “voto de la sociedad a favor de las políticas que defendemos, para proteger a los más vulnerables. Es a favor de la salud y de la educación públicas y de la inclusión. El Gobierno va por otro andarivel”.