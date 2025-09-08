Secciones
“Despiadado” golpe ruso a la sede del gobierno ucraniano

Una nueva ronda de ataques dejó cinco muertos en distintos puntos del país y un incendio en el edificio del Gabinete de Ministros. Llamado de Zelenski a Estados Unidos y a la UE.

RESCATE. Los equipos de emergencia trabajaron varias horas para apagar el incendio en el edificio del Gabinete.
Hace 4 Hs

KIEV, Ucrania.- El principal edificio del gobierno de Ucrania en Kiev amaneció envuelto en llamas, tras ser alcanzado por fuego ruso por primera vez desde el inicio de la guerra en 2022.

El ataque ocurrió en medio de una nueva ola de bombardeos masivos por parte del Kremlin, informó la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

La funcionaria dijo que el techo y los pisos superiores del edificio del Gabinete de Ministros resultaron dañados. Añadió que no se registraron víctimas en el edificio. Los servicios de emergencia indicaron a primera hora de la tarde que el incendio que se había declarado había sido extinguido.

Al menos cuatro personas murieron en ataques en todo el país, entre ellas un bebé y una joven que fallecieron después de que un edificio de nueve pisos fuera alcanzado en el distrito Svyatoshynsky de Kyiv.

La fuerza aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó un número récord de drones y misiles en el último ataque nocturno: más de 800 en total.

La andanada de drones y misiles tendrá “una respuesta contundente” de parte de Estados Unidos, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. En Washington, el presidente estadounidense Donald Trump, al ser preguntado por un periodista si estaba dispuesto a imponer más sanciones contra Rusia, respondió: “Sí, lo estoy”.

Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania desde que el presidente Vladimir Putin se reunió con Trump en Alaska el 15 de agosto en una cumbre en la que no se logró ningún avance hacia un alto el fuego.

El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y Zelenski advirtió que la arremetida solo prolongará la guerra.

Un periodista de la agencia AFP reportó que había llamas en el techo del edificio donde se reúne el consejo de ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.

“Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque”, dijo Zelenski en su mensaje diario difundido en las redes sociales.

Sin señales de detenerse

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia.

Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, condiciones que son inaceptables para Ucrania.

Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que “estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”.

Zelenski relató que discutió el ataque en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y que su país ayudaría a Ucrania a fortalecer su defensa.

En un mensaje en X, Macron condenó el ataque y dijo que Rusia “se encierra cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a la cadena televisiva NBC que su país estaba listo “a aumentar la presión sobre Rusia (...) pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan”.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también denunciaron el ataque.

Tanto Francia como Reino Unido y otros países europeos se han comprometido a enviar tropas a Ucrania en el futuro en caso de que haya un acuerdo de paz con Rusia.

Las fuerzas rusas ocupan ahora aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.

