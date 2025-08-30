Asesinaron en plena calle al ex presidente del Parlamento de Ucrania Andriy Parubiy

Ucrania quedó sacudida este sábado por el asesinato de Andriy Parubiy, diputado y ex presidente del Parlamento ucraniano, quien fue atacado en la ciudad de Leópolis (Lviv), en el oeste del país.
El propio presidente Volodimir Zelensky confirmó el crimen a través de un mensaje en la red social X, en el que expresó sus condolencias a la familia y a los allegados de Parubiy. “El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”, aseguró el mandatario.
El ataque y la investigación
Horas después del hecho, comenzó a circular un video de una cámara de seguridad que muestra el momento en el que Parubiy fue abordado por un individuo en plena calle y recibió varios disparos que acabaron con su vida en el acto.
De acuerdo con el parte oficial de la Policía, el ataque ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Sykhiv, en Leópolis. “Como consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el acto. Se estableció que el fallecido era una conocida figura pública y política nacida en 1971”, indicó el comunicado.
Las fuerzas de seguridad desplegaron grupos de investigación y operativos integrados por la Policía Nacional, la Policía regional y el Servicio de Seguridad de Ucrania. “Se están tomando todas las medidas necesarias para establecer la identidad del tirador y su paradero”, añadieron las autoridades, que prometieron dar a conocer la información de acuerdo con la legislación penal vigente.
Parubiy tuvo un rol destacado en la política ucraniana de las últimas dos décadas. Fue una de las figuras visibles de los movimientos proeuropeos, primero durante la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la revolución de Maidán en 2014.
Zelensky alertó sobre nueva ofensiva rusa
La conmoción por el asesinato de Parubiy se dio en paralelo a una advertencia del presidente Zelensky sobre la situación en el frente de batalla. Según informó, Rusia estaría preparando una nueva ofensiva a gran escala en la región de Pokrovsk, donde se estima una concentración de alrededor de 100.000 soldados.
“Según los datos que tenemos esta mañana, la concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 efectivos. La zona está en grave peligro”, expresó el mandatario en un encuentro con periodistas, de acuerdo a la agencia Interfax Ucrania.
Pokrovsk, ciudad minera de la región de Donetsk, tenía antes de la guerra unos 60.000 habitantes, aunque gran parte de su población debió huir por el asedio ruso. En las últimas semanas, se transformó en un punto clave de los combates, aunque hasta el momento las tropas rusas no lograron tomarla por completo.
Además, las autoridades de Zaporizhzhia reportaron nuevos ataques con misiles y drones que dejaron al menos un muerto y más de 20 heridos, en un marco de recrudecimiento de la ofensiva en varias regiones del país.