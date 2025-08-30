Asesinaron en plena calle al ex presidente del Parlamento de Ucrania Andriy Parubiy

El propio presidente Volodimir Zelensky confirmó el crimen a través de un mensaje en la red social X, en el que expresó sus condolencias a la familia y a los allegados de Parubiy. “El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”, aseguró el mandatario.